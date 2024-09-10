Аби уникнути тюрми, Гібсон має заплатити понад 73 тисячі доларів. Видання TMZ повідомляє, що Тайріз щомісяця виплачував 2200 доларів для дитини, однак ця сума на 25% менше від тієї, яку визначив суд.
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Тайріз Гібсон заявив, що буде оскаржувати рішення судді Кевіна Фермера. Зірка "Форсажу" додав, що чоловік близько спілкується з адвокатами його колишньої дружини, тому арешт – несправедливий.
Ми подаємо апеляцію на всі його рішення. Ми вже двічі намагалися зробити так, аби цього суддю відсторонили від обов'язків. Цілком очевидно, що вони ненавидять мене, але я повинен нагадати їм про все своє життя та про свій успіх. Я з 14 років працював над собою, аби опинитися тут,
– зазначив Тайріз Гібсон.
Якщо актор хоче вийти на волю, то має виплатити зазначену суму протягом 48 годин.
Що відомо про шлюб та розлучення Тайріза Гібсона з дружиною
- Тайріз Гібсон та Саманта Лі побралися у 2017 році. Однак вже у 2020 році подружжя вирішило розлучитися. Згодом колишні закохані зробили заяву, що це рішення стало для них дуже болісним.
- У 2022 році відбулося слухання, на якому суддя Кевін Фермер заявив, що актор повинен щомісяця сплачувати понад 10 тисяч доларів на аліменти. Тоді Гібсон доволі негативно відреагував на таке рішення. Однак адвокат його колишньої дружини зазначив, що Тайріз заробив 2 мільйони доларів за знімання у фільмі "Малюк", тому може виплатити ці кошти, аби Саманта утримувала їхню доньку.