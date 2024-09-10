Аби уникнути тюрми, Гібсон має заплатити понад 73 тисячі доларів. Видання TMZ повідомляє, що Тайріз щомісяця виплачував 2200 доларів для дитини, однак ця сума на 25% менше від тієї, яку визначив суд.

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Тайріз Гібсон заявив, що буде оскаржувати рішення судді Кевіна Фермера. Зірка "Форсажу" додав, що чоловік близько спілкується з адвокатами його колишньої дружини, тому арешт – несправедливий.

Ми подаємо апеляцію на всі його рішення. Ми вже двічі намагалися зробити так, аби цього суддю відсторонили від обов'язків. Цілком очевидно, що вони ненавидять мене, але я повинен нагадати їм про все своє життя та про свій успіх. Я з 14 років працював над собою, аби опинитися тут,

– зазначив Тайріз Гібсон.

Якщо актор хоче вийти на волю, то має виплатити зазначену суму протягом 48 годин.

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