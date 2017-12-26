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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Шпигунські фото нового Kia cee'd

13:08, сьогодні 615 Читать новость на русском
Kia cee’d
Kia cee’d / motorgraph.com

У Мережі з'явилися перші знімки хетчбека Kia cee'd третього покоління. Припаркований автомобіль потрапив в об'єктив телефону випадкового перехожого.

Найближчий родич нового cee'd – третє покоління Hyundai i30. Він вийшов у світ ще восени минулого року. Чому Kia так запізнюється з дебютом поки не ясно, адже помічений на вулиці передсерійний cee'd мало відрізняється від пятидверки i30. Можливо видимі відмінності будуть в салоні, або cee'd отримає більш інноваційне оснащення.

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Співробітники корейського мережевого видання Motorgraph повідомляють, що офіційна прем'єра нового Kia cee'd очікується в березні 2018 року на автосалоні в Женеві. Вже відомо, що показаний минулої осені у Франкфурті концепткар cee'd має з серійною моделлю дуже мало спільного і показаний скоріше для відображення далекої перспективи.

Нагадаємо що: Kia замикає п'ятірку найпопулярніших автомобілів України

Теги: Авто 24 KIA
Джерело: 24 канал
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