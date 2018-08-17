"Шпигунські" фото підтвердили дивний дизайн смартфона Google Pixel 3 XL

В кінці липня інсайдери продемонстрували третє покоління смартфонів Google Pixel з усіх боків. Особливо користувачів мережі розчарувало зображення передньої частини XL-пристрою, адже вверху дисплея він має величезну виїмку. І, схоже, зображення виявилося правдивим.

Про це повідомляє 9to5google.

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Чекати презентацію нових пристроїв залишилося відносно недовго. Анонс відбудеться вже 4 жовтня, про що вже розповіли самі представники компанії. І, схоже, противників дисплейних "чубчиків" новий Pixel 3 XL розчарує.

A @MobileSyrup reader spotted this possible Pixel 3 XL photo in the wild on the streetcar in Toronto, Ontario today. Our team thinks the photo is legitimate, especially given the big notch and substantial chin. Do you think this is a photo of the Pixel 3 XL? pic.twitter.com/nPTGHmIVUO — MobileSyrup (@MobileSyrup) 16 серпня 2018 р.

Google Pixel 3 XL засвітився на фото в Twitter, його сфотографували в Торонто, причому журналісти не особливо сумніваються в автентичності Pixel 3 XL. У збільшеному вигляді пристрій виглядає саме так.

Тож знімок підтверджує стару інформацію про дизайн флагмана. Ключовими відмінностями стануть виїмка у верхній частині і так зване "підборіддя" – в нижній.

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