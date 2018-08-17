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"Шпигунські" фото підтвердили дивний дизайн смартфона Google Pixel 3 XL

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Google Pixel 3 XL отримає дивний дизайн
Google Pixel 3 XL отримає дивний дизайн / Фото з вільних джерел

В кінці липня інсайдери продемонстрували третє покоління смартфонів Google Pixel з усіх боків. Особливо користувачів мережі розчарувало зображення передньої частини XL-пристрою, адже вверху дисплея він має величезну виїмку. І, схоже, зображення виявилося правдивим.

Про це повідомляє 9to5google.

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Чекати презентацію нових пристроїв залишилося відносно недовго. Анонс відбудеться вже 4 жовтня, про що вже розповіли самі представники компанії. І, схоже, противників дисплейних "чубчиків" новий Pixel 3 XL розчарує.

Google Pixel 3 XL засвітився на фото в Twitter, його сфотографували в Торонто, причому журналісти не особливо сумніваються в автентичності Pixel 3 XL. У збільшеному вигляді пристрій виглядає саме так.

Тож знімок підтверджує стару інформацію про дизайн флагмана. Ключовими відмінностями стануть виїмка у верхній частині і так зване "підборіддя" – в нижній.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Google
Джерело: 24 Канал
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