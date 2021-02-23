Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав заможні держави поділитися вакцинами із біднішими країнами. Він зауважив, що це насамперед питання людяності.

Президент Німеччини Штайнмаєр провів віртуальну пресконференцію з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханомом Гебреєсусом.

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Під час заходу Штайнмаєр наголосив, що розповсюдження вакцин по світу стане "лакмусовим папірцем міжнародної солідарності".

Це – непросто, але це питання людяності і питання наших власних стандартів, за якими ми хочемо, щоб нас вимірювали,

– наголосив президент Німеччини.

Що ще сказав Штайнмаєр

У найближчі тижні та місяці світ потерпатиме від нестачі вакцини.

За словами президента, чим швидше Європа та, зокрема, Німеччина буде готова відмовитися від частини зарезервованих вакцин, тим швидше вдасться стримати коронавірус у світі.

Якщо країни не проявляться солідарності, певні сили можуть використати створений вакуум для просування своїх геополітичних інтересів.

Зверніть увагу! Євросоюз здивований спробою Росії нав'язати світові свою сумнівну вакцину "Супутник V". Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що "Росія теоретично пропонує мільйони і мільйони доз в час, коли в самої недостатній прогрес у вакцинації власного народу".