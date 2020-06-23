До кінця карантину діятимуть спеціальні умови на оплату комунальних послуг. Це означає, що вас не можуть штрафувати за несвоєчасну оплату та не відключатимуть воду або газ. Як наслідок – за комуналку люди почали сплачувати рідше. Тому у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про реструктуризацію.

Про те, як працюватиме механізм реструктуризації та як уникнути великих штрафів – в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі сказав експерт із питань ЖКГ Андрій Нікончук.

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Як укласти договір на "розстрочку"

За його словами, щоб укласти договір на "розстрочку" потрібна буде квитанція, що ви сплачували за вже спожиті комунальні або житлові послуги.

Законопроєкт стосується саме комунальних послуг, оскільки саме там склалася надзвичайно велика заборгованість. Це не дає належним чином якісно забезпечувати теплопостачання, гарячу та холодну воду, вивезення сміття та електро-газопостачання,

– зазначив Нікончук.

Що таке законопроєкт про реструктуризацію боргу? Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким користувач із хронічними боргами з 1 жовтня 2020 року зобов'язаний підписати договір із постачальником послуг на реструктуризацію, тобто відстрочку.



Його період складає 60 місяців, залежно від суми боргу. А щомісячний платіж не має перевищувати 25% доходу. Крім цього, це не забороняє користуватись субсидіями чи пільгами.



Якщо ж ви відмовитесь підписувати договір, доведеться примусово сплачувати борги. Планують ще і штрафувати за прострочення платежів. А також можуть навіть конфіскувати майно та заборонити виїжджати за кордон.

Заборгованість

Експерт пояснив, що заборгованість – це ті гроші, які нараховані, але їх не можна використовувати на надання відповідних послуг. Це означає, що не можна своєчасно зробити ремонти, підготуватись до аварійної ситуації чи до опалювального періоду.

Попри це немає конкретних сум, починаючи з яких потрібно укладати цей договір. Оскільки до законопроєкту ще можуть внести поправки.

"До цього законопроєкту потрібно внести механізми захисту саме споживача, бо споживач завжди правий. Тому треба створити умови, при яких процес нарахування за спожиті комунальні послуги має бути прозорий та безапеляційний", – вважає Нікончук.

Чи можуть списати борг

Він пояснив, що всі заклики в інтернеті не сплачувати борг, оскільки після карантину його можуть списати – це неправда.

"Добросовісних платників – 85%, ще 10% перебувають в складному становищі й можуть заплатити за комуналку пізніше. Лише 3 – 5% платників виражають протест у вигляді несплати", – наголосив Нікончук.