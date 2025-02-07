Йдеться про ті авто, які перебувають на штрафмайданчику Національної поліції України у Львові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Андрія Садового. У міністерстві своєю чергою вже відреагували.

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Що відомо про ситуацію з конфіскованими авто

Мережею поширили відео про те, що на одному з арештмайданчиків поліції у Львові простоюють десятки пікапів, які перебувають під слідством, але яких потребують українські військові на фронті. На цю ситуацію відреагував міський голова Андрій Садовий.

Згідно з його повідомлення, цей майданчик не є комунальним і місто не має жодного відношення до цих автомобілів.

Я написав звернення до міністра МВС України Ігоря Клименка з ініціативою пришвидшити експертизу транспортних засобів та розгляд кримінальних проваджень, де вони фігурують як докази, щоб якнайшвидше повернути ці автомобілі на фронт. Якщо для цього потрібно внести зміни до законодавства, то давайте це зробимо,

– написав він.

У коментарі 24 Каналу речниця МВС Марʼяна Рева підтвердила, що вищезгадані транспортні засоби дійсно арештовані в рамках кримінального провадження, тому й зберігаються на поліцейському штрафмайданчику.

"До речі, частину з арештованих авто раніше вже передали на потреби військових. Те, що залишилося – невелика частина від початкової кількості", – пояснила спікерка. За її словами, питання подальшої долі цих автівок і так вже розглядають протягом певного часу.