Штурм лігва "Нєдєлі": поліція знайшла 400 тисяч доларів "злодійського общака" – відео, фото

Поліцейський спецназ 24 травня у Києві зі штурмом увірвався в маєток Андрія Недзельського на прізвисько "Андрій Львівський", або ж "Нєдєля". Правоохоронці вилучили чималу суму грошей, зброю, броньовані автомобілі та навіть старовинні ікони.

Силовики під час обшуків знайшли в домі "Нєдєлі" 400 тисяч доларів злодійських накопичень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Хто такий Андрій Недзельський і в чому його звинувачують

Недзельського підозрюють у вбивстві свого бізнес-партнера. За даними МВС, "Нєдєля" хотів стати "злодієм в законі".

Водночас його партнер збирався поскаржитися лідерам кримінальних груп, що завадило б "Нєдєлі" отримати відповідний статус. Саме з цих причин він нібито вбив його.

Вбивство могло статися багато років тому. Недзельського після того затримали, але відпустили через відсутність доказів.

Чоловіка "коронували" восени 2012 року. З тих пір, за даними поліції, він відповідає за "злодійський общак" (так званий фонд взаємодопомоги в середовищі злочинців).

Недзельському заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві, а також оголосили в міжнародний розшук.



Кримінальний авторитет Андрій Недзельський / Фото primecrime.ru

Зверніть увагу! Наприкінці 2019 року Верховна Рада у першому читанні прийняв за основу законопроєкт, яким вводиться поняття "вор в законі" та передбачається кримінальна відповідальність за перебування у цьому статусі.

Відео штурму поліції дому зі "злодійським общаком":

Правоохоронці знайшли зброю та гроші в маєтку Недзелського / Фото Нацполіції