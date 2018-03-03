Штурм наметового містечка під Радою: як це було
Вранці 3 березня правоохоронці прийшли до наметового містечка. Офіційно – проводити слідчі дії за рішенням суду. Однак все вилилося у сутички з мітингарями та цілковитою ліквідацією наметового табору під стінами Верховної Ради.
Штурм наметового містечка розпочався близько 7:00 години суботи.
Як заявив речник МВС Артем Шевченко, поліція проводила слідчі дії під Верховною Радою у рамках розслідування декількох кримінальних проваджень. Мова йде про сутички під стінами парламенту 27 лютого, коли було травмовано 15 правоохоронців.
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Одразу по прибутті правоохоронців сталися сутички. Після цього розпочалися арешти.
У поліції заявили, що на місці наметового містечка вони виявили 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова".
Загалом кількість затриманих досягла понад сотню осіб. Їх доставили до Печерського відділу поліції. За даним поліції постраждало шестеро мітингувальників та четверо правоохоронців. У "Русі визволення" заявили, що внаслідок дії правоохоронців травми отримали щонайменше 9 їх учасників.
Варто зазначити, що одразу після того бійці Нацгвардії розпочали розбирати наметове містечко.
Міністра внутрішніх справ Арсен Аваков після зачистки наметового містечка виклав доволі неоднозначний твіт.
"Мы тоже прикрутили.. а говорят тут некоторые, шо не то имели ввиду", – йдеться в дописі.
Дії правоохоронців підтримав генеральний прокурор України Юрій Луценко, звинувативши учасників наметового містечка у тому, що це "проплачений з-за кордону екстремізм". А також що це "табір, де за гроші Курченка розробляються плани захоплення Парламенту, звідки регулярно починаються атаки, в тому числі із застосуванням зброї, на працівників МВС".
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