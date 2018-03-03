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Штурм наметового містечка під Радою: як це було

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Правоохоронці оточили наметове містечко під Верховною радою
Правоохоронці оточили наметове містечко під Верховною радою

Вранці 3 березня правоохоронці прийшли до наметового містечка. Офіційно – проводити слідчі дії за рішенням суду. Однак все вилилося у сутички з мітингарями та цілковитою ліквідацією наметового табору під стінами Верховної Ради.

Штурм наметового містечка розпочався близько 7:00 години суботи.

Як заявив речник МВС Артем Шевченко, поліція проводила слідчі дії під Верховною Радою у рамках розслідування декількох кримінальних проваджень. Мова йде про сутички під стінами парламенту 27 лютого, коли було травмовано 15 правоохоронців.

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Одразу по прибутті правоохоронців сталися сутички. Після цього розпочалися арешти.

У поліції заявили, що на місці наметового містечка вони виявили 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова".

Загалом кількість затриманих досягла понад сотню осіб. Їх доставили до Печерського відділу поліції. За даним поліції постраждало шестеро мітингувальників та четверо правоохоронців. У "Русі визволення" заявили, що внаслідок дії правоохоронців травми отримали щонайменше 9 їх учасників.

Варто зазначити, що одразу після того бійці Нацгвардії розпочали розбирати наметове містечко.

Міністра внутрішніх справ Арсен Аваков після зачистки наметового містечка виклав доволі неоднозначний твіт.

"Мы тоже прикрутили.. а говорят тут некоторые, шо не то имели ввиду", – йдеться в дописі.

Дії правоохоронців підтримав генеральний прокурор України Юрій Луценко, звинувативши учасників наметового містечка у тому, що це "проплачений з-за кордону екстремізм". А також що це "табір, де за гроші Курченка розробляються плани захоплення Парламенту, звідки регулярно починаються атаки, в тому числі із застосуванням зброї, на працівників МВС".

Більше – дивіться у сюжеті Анни Калюжної

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Поліція Сутички Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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