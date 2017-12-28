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Шуфрича-молодшого, який збив у Києві людину, засудили до року умовного покарання

20:36, 28 грудня 1127 Читать новость на русском
Нестору Шуфричу-молодшому дали рік умовно
Нестору Шуфричу-молодшому дали рік умовно / unian.ua

Суд у Києві засудив до року умовного покарання сина народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича-молодшого, який у серпні збив на своєму Bentley чоловіка в центрі столиці.

Про це повідомив адвокат потерпілого Олексія Мельниченко В'ячеслав Лисенко у Facebook.

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Юрист розповів, що у четвер, 28 грудня, відбулося останнє засідання в судовому процесі над Шуфричем-молодшим.

Вердикт суду: визнати Шуфрича винним у вчиненні правопорушення, призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік,
– написав він.

За словами Лисенка, потерпілий за 4 місяці переніс кілька операцій, у тому числі на головному мозку та пройшов реабілітаційний курс.

"Між сторонами було укладено мирову угоду, в результаті якого Олексію виплатили моральний і матеріальний збиток в розмірі одного мільйона гривень. Так співпало, що саме сьогодні Олексій оформив договір купівлі будинку в Херсоні, звідки родом", – повідомив адвокат.

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Окрім того, син нардепа попросив суд врахувати його каяття і заявив, що вважає себе винуватим у цьому інциденті.

"Для мене ця трагедія не залишиться необдуманою. Я зробив висновки, які дуже змінили моє ставлення до життя. Я прошу врахувати моє каяття. Я вважаю себе винним у цьому інциденті. На жаль, він стався. Прошу не садити мене у в'язницю", – процитував Шуфрича-молодшого адвокат потерпілого.

Також, правозахисник розповів, що Шуфрич-молодший оплачує усе лікування потерпілому. Тому, на думку Лисенка, покарання, яке отримав син політика, в цій ситуації за законом є максимально суворим.

Нагадаємо, 26 серпня син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході у центрі Києва збив чоловіка. Потерпілий потрапив до реанімації.

29 серпня Шуфричу-молодшому повідомили про підозру. А 30 серпня Шуфричу-молодшому обрано запобіжний захід у вигляді взяття на поруки. Окрім того, Шевченківський райсуд Києва на 2 місяці обмежив Шуфричу-молодшому право керування транспортними засобами.

Теги: Новини України Судді Аварії та ДТП Кримінальні новини Нестор Шуфрич
Джерело: 24 Канал
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