13:55
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, 21 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Шукають винних

      303

      Діти у Джанкої отруїлися кефіром - це остаточний висновок Міністерства охорони здоров'я.

      Керівник відомства Василь Князевич стверджує - найімовірніше хтось зі співробітників молокозаводу, який постачав дошкільним закладам неякісні харчі, ходив хворим на роботу і таким чином збудник інфекції потрапив у продукцію комбінату. Відтак, завод повинен відшкодувати збитки пов'язані із захворюванням дітей - кажуть у Мінохорони здоров'я. Василь Князевич (міністр охорони здоров'я України): "Прокуратура відкрила справу і вона буде ефективною, бо ми вже знайшли шлях, звідки попав цей збудник. З іншого боку, ми будемо ставити питання про відшкодування збитків, які нанесені і державі в лікуванні тих людей тим, хто винен."На подолання наслідків отруєння малечі Кабмін виділив понад 1,5 мільйона гривень. Кошти підуть на матеріальну підтримку лікарень і придбання дезінфікуючих засобів. На лікуванні досі залишаються 17 дітей, ще понад 200 - перебувають під наглядом лікарів на денному стаціонарі.
      blog_ava
      Головні новини 21 травня: розпуск Верховної Ради, дострокові вибори та 11 призначень Зеленського
      сьогодні
      7808
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 9 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 12:58 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      37781
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:08 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      4212
      Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      сьогодні , 12:00 Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      Юрій Бутусов 1090
      Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      сьогодні , 08:50 Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      Антон Голобородько 5027
      Три брехні, в які Луценко втягнув адвоката Трампа
      сьогодні , 07:01 Три брехні, в які Луценко втягнув адвоката Трампа
      Сергій Лещенко 2117
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук