Шукають винних

Діти у Джанкої отруїлися кефіром - це остаточний висновок Міністерства охорони здоров'я.

Керівник відомства Василь Князевич стверджує - найімовірніше хтось зі співробітників молокозаводу, який постачав дошкільним закладам неякісні харчі, ходив хворим на роботу і таким чином збудник інфекції потрапив у продукцію комбінату. Відтак, завод повинен відшкодувати збитки пов'язані із захворюванням дітей - кажуть у Мінохорони здоров'я. Василь Князевич (міністр охорони здоров'я України): "Прокуратура відкрила справу і вона буде ефективною, бо ми вже знайшли шлях, звідки попав цей збудник. З іншого боку, ми будемо ставити питання про відшкодування збитків, які нанесені і державі в лікуванні тих людей тим, хто винен."На подолання наслідків отруєння малечі Кабмін виділив понад 1,5 мільйона гривень. Кошти підуть на матеріальну підтримку лікарень і придбання дезінфікуючих засобів. На лікуванні досі залишаються 17 дітей, ще понад 200 - перебувають під наглядом лікарів на денному стаціонарі.