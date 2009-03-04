Шумове забруднення - небезпека ХХІ століття.

Сьогодні прогулянка будь-яким людним містом супроводжується переважно безжальною атакою на наші барабанні перетинки. Навіть день в офісі може закінчитись перевантаженням слухового апарату. А тому не дивно, що шум літаків серйозно впливає на наше здоров'я. Це підтверджують, зокрема, результати європейського дослідження HYENA. В межах цієї програми науковці спостерігали за 140 людьми, які живуть поруч з чотирма найбільшими аеропортами Європи. Серед них - лондонський Хітроу, один з найбільших у світі, який обслуговує близько півмільйона перельотів та майже 70 мільйонів пасажирів на рік.Аналіз даних, які накопичували впродовж років, все ще триває, проте деякі невтішні висновки вже є. Одне з випробувань полягало у вимірюванні усіх типів та рівнів шуму у спальнях людей, які погодилися на участь в експерименті, та їхнього тиску. Ларс Джерап (викладач екомедицини та охорони здоров'я в Імперському коледжі): "З'ясувалось, що тиск у піддослідних стрімко зростав щоразу, коли якесь джерело шуму порушувало нічний спокій, немає значення, чи то був літак, чи вантажівка, яка проїхала під вікном, чи навіть хропіння партнера. Відповідно, будь-який шум спричиняє відчутне, різке підвищення кров'яного тиску, що може призвести до розвитку гіпертонії та інших серцевих розладів."Пан Джерап каже також, що підвищення тиску прямо пропорційно залежить від гучності шуму. Відповідно, науковці бачать його безперечний вплив, особливо реву літаків, на людське здоров'я у довгостроковій перспективі. Зараз дослідники аналізують проби слини, щоб перевірити, чи інтенсивне звукове навантаження може підвищити рівень стресу в організмі людини.Ларс Джерап (викладач екомедицини та охорони здоров'я в Імперському коледжі): "Ми зараз також проводимо дослідження, покликане визначити чи шум спричиняє більше споживання медикаментів. Ми питаємо в людей, які ліки вони приймають, і йдеться не лише про препарати від підвищеного тиску, а й седативні, заспокійливі. Деякі дослідження вже показали, що справді, люди, які живуть поруч з аеропортами, вживають більше цих медикаментів."Вчені дійшли також висновку, що шум негативно впливає на наш емоційний стан і робить нас більш гнівними та дратівливими, що лише ускладнює проблеми з тиском.Сьогодні керівництво аеропортів стикається зі все більшим спротивом з боку як захисників довкілля, які стверджують, що літаки сприяють глобальному потеплінню, так і жителів міст, які переймаються за своє здоров'я. У Товаристві британських авіакосмічних компаній, наприклад, запевняють, що вже взяли до уваги висновки науковців щодо шкоди шуму і планують суттєво зменшити його, як і викиди вуглекислого газу, до 2020 року. На свій же захист представники організації кажуть, що літаки й так вже на 75 відсотків тихші, аніж 30 років тому.Якби там не було, із продовженням індустріалізації шумове забруднення викликає дедалі більше дискусій. Сон, а точніше його нестача, призвела до появи невеличких "спальних центрів", як ось цей, що з'явився у Франції кілька років тому. Люди приходять сюди за невеличкою сієстою переважно, щоб перепочити від роботи.