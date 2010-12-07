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      Швайнштайгер: "Баварія" сильніша за "Борусію"

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      Швайнштайгер: "Баварія" сильна, як ніколи
      Швайнштайгер: "Баварія" сильна, як ніколи / football.ya1.ru

      Попри те, що дортмунська "Борусія" впевнено лідирує у бундеслізі, півзахисник "Баварії" Бастіан Швайнштайгер вважає, що його команда значно сильніша за проміжного лідера.

      "Ми відстаємо від них на 17 очок, але я вважаю, що "Баварія" сильніша за "Борусію". Звичайно, вони грають добре, мають свої переваги. Це, зокрема, стосується їх функціональної підготовки і агресивності.

      Але я переконаний, що в бундеслізі немає команди, яка перевершувала б нас", - заявив Швайнштайгер, для якого, вочевидь, місце у турнірній таблиці не є показником міцності команди.
       

      blog_ava
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      Джерело: sport1.de
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      Новини за 7 грудня 2010
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