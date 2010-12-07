Швайнштайгер: "Баварія" сильніша за "Борусію"

Попри те, що дортмунська "Борусія" впевнено лідирує у бундеслізі, півзахисник "Баварії" Бастіан Швайнштайгер вважає, що його команда значно сильніша за проміжного лідера.

"Ми відстаємо від них на 17 очок, але я вважаю, що "Баварія" сильніша за "Борусію". Звичайно, вони грають добре, мають свої переваги. Це, зокрема, стосується їх функціональної підготовки і агресивності.

Але я переконаний, що в бундеслізі немає команди, яка перевершувала б нас", - заявив Швайнштайгер, для якого, вочевидь, місце у турнірній таблиці не є показником міцності команди.

