Швайнштайгер: "Баварія" сильніша за "Борусію"
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Попри те, що дортмунська "Борусія" впевнено лідирує у бундеслізі, півзахисник "Баварії" Бастіан Швайнштайгер вважає, що його команда значно сильніша за проміжного лідера.
"Ми відстаємо від них на 17 очок, але я вважаю, що "Баварія" сильніша за "Борусію". Звичайно, вони грають добре, мають свої переваги. Це, зокрема, стосується їх функціональної підготовки і агресивності.
Але я переконаний, що в бундеслізі немає команди, яка перевершувала б нас", - заявив Швайнштайгер, для якого, вочевидь, місце у турнірній таблиці не є показником міцності команди.
Джерело: sport1.de
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