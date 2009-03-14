Швеція: Гірськолижний спорт

Аксель-Лунд Свіндаль вдруге виборов "Великий кришталевий глобус".

Оступились обоє, а трофей, звісно ж дістався лише одному. Аксель-лунд Свіндаль - тріумфатор гірськолижного сезону в рамках Кубка світу 2008-2009. Незначна перевага лише у два очки над Бенджаміном Райхом у загальному заліку не залишала норвежцеві шансів на помилку у заключній дисципліні сезону - слаломі. До своєї першої спроби втім Свіндаль вже готувався переможцем - конкурент із Австрії пропустив ворота і отримав дискваліфікацію. Зрештою, не викладатись вирішив і норвежець, якому теж не довелось спускатись вдруге. "Великий кришталевий глобус" Свіндаль, згадаємо вже завойовував - аналогічний успіх вдався Акселю позаминулого сезону. Свій глобус - але щоправда малий - слаломний виборов у шведському Оре Жан-Батіст Гранж. Тріумфувати у заліку дисципліни французові дозволив третій підсумковий час. Перемога ж дісталась австрійцеві Маріо Мату.