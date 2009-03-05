Швейцарія: Формула-1

FOTA пропонує змінити систему нарахування очок.

До нового чемпіонату все менше часу, а регламент, схоже зазнає ще кількох змін. Асоціація команд Формули-1 FOTA запропонувала змінити систему нарахування очок вже в сезоні 2009 року. Задля збільшення видовища у першій формулі, переможцю гонки пропонують нараховувати 12 очок, а не 10, як зараз. Відповідно другий пілот здобуває 9, далі за порядком - 7, 5, 4, 3, 2 і 1. Серед ймовірних нововведень система бонусних балів, скажімо за найшвидший піт-стоп. Також не виключено, що в новому сезоні перед стартом гонки команди повинні будуть оприлюднити інформацію щодо запасу пального в окремо взятому боліді та виду шин, в які взутий болід. Серед інших пропозицій FOTA, зменшення дистанції гонки в середньому із 300 до 250 кілометрів, а також введення єдиної системи телеметрії та радіозв’язку. Ці та інші пропозиції розглядають цими днями у Женеві, а рішення щодо нововведень ухвалять вже незабаром.