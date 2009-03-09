"Швейцарський жигало"

У Німеччині до 6 років ув’язнення засудили чоловіка, який виманив у багатих жінок 9 мільйонів євро.

Загалом Хельгу Сгарбі загрожувало 10 років тюрми. Термін швейцарському жигало, а саме так шахрая обізвали місцеві ЗМІ, скоротили після того, як він розкаявся та попросив вибачення в обдурених жінок. Представники прокуратури стверджують, що багатим представницям прекрасної статі аферист повідомляв, що у нього є на них компромат і вимагав за збереження таємниці гроші. Деяким просто розповідав вигадані історії про гостру потребу у грошах. Серед жертв 44-річного швейцарця - Сюзанна Клаттен, дружина співвласника автомобільного концерну BMW. Її шахрай вмовив подарувати йому майже 7 мільйонів євро. На відміну від інших жінок пані Клаттен дозволила суду використовувати своє справжнє ім’я.