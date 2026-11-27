Йдеться про вітчизняну балістичну розробку, яку сміливо можна назвати справжньою ракетою-невидимкою. Вона настільки швидка і малопомітна, що хвалені російські системи протиповітряної оборони просто неспроможні її перехоплювати. Це загрожує окупаційній армії катастрофічними втратами, а Москві – цілковитим зламом усієї системи управління військами. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Загадкове відео та народження FP-7

Підтвердженням бойового застосування стала публікація української компанії-розробника Fire Point. Вони оприлюднили вельми інтригівні кадри: на абсолютно темному тлі чути лише змінені голоси фахівців, які щиро та бурхливо радіють успішно виконаній роботі. З огляду на ці емоції, ракета прилетіла точно за адресою і вразила саме те, що було потрібно. Це прямий натяк на блискуче практичне бойове випробування нашої нової балістики.

Судячи з графічних даних, які також оприлюднила компанія, йдеться про одноступеневу тактичну ракету під індексом FP-7.

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Росіяни роками самовпевнено переконували себе, нібито українська ракета ніколи не полетить. Проте в компанії чітко заявили: ворог фатально помилився. Ще п'ять років тому в подібне дійсно важко було повірити, але сьогодні вітчизняні ракети роблять саме те, задля чого їх створювали. Зі зрозумілих міркувань безпеки розробники поки не можуть показати весь процес у деталях, але сам факт появи такої зброї вже викликав справжній переполох у ворожому таборі.

FP-7 проти ATACMS: швидкість, яка не залишає шансів

Як же FP-7 працює в реальних умовах і чим вона настільки небезпечна для загарбників?

За заявленими тактико-технічними характеристиками українська розробка навіть перевершує знаменитий американський аналог ATACMS. Цими ракетами Збройні сили України успішно кошмарили окупаційні війська, поки на Заході не почали затягувати постачання зброї. Проте тепер у нас з'являється власний, набагато грізніший інструмент.

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Найголовніша перевага нашої ракети – це її колосальна швидкість. Якщо американська ATACMS розганяється приблизно до 3 Махів (понад 3500 кілометрів на годину), то українська FP-7 видає значно більшу швидкість. Збити такий об'єкт практично неможливо. Як показав досвід цієї війни, розрекламовані російські зенітні системи С-400 "Тріумф" здатні перехоплювати балістику подібного класу лише в поодиноких випадках, коли їм просто сліпо щастить.

Окрім колосальної швидкості, FP-7 має солідну дальність польоту – орієнтовно до 300 кілометрів – і здатна доставляти бойову частину масою до 250 кілограмів. Цього радіуса дії цілком вистачає, щоб повністю накрити всі тимчасово окуповані території, а також частину прикордонних регіонів Росії. Ракета призначена для точкового знищення командних пунктів, штабів армійського рівня, складів із боєприпасами, мостів та ключових вузлів ворожої ППО в оперативному тилу.

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Казки для Z-патріотів і французький "експерт"

У Кремлі, намагаючись приховати дедалі більшу тривогу, вже традиційно назвали українські випробування "постановкою". Водночас російські пропагандисти терміново викопали чергового закордонного коментатора, щоб хоч якось заспокоїти Z-патріотів. Цим діячем чомусь виявився колишній французький десантник, який почав публічно запевняти аудиторію, що Україна під час війни нібито ніколи не зможе запустити масове виробництво таких ракет через дефіцит електрики та проблеми в енергетиці.

Усі ці спроби самозаспокоєння – не більше ніж чергова гучна заява заради психологічного ефекту. Якщо серійне виробництво FP-7 набере необхідних обертів, а ми всі на це дуже сподіваємося, ці ракети стануть головним болем російської армії. Ворогу доведеться відтягувати свої командні пункти та ключову логістику настільки далеко від лінії фронту, що ефективність управління військами катастрофічно впаде, якщо взагалі не зазнає повного паралічу.

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Дірява ППО та параліч ворожого тилу

Російська оборона тріщить і розвалюється на всіх напрямках. Їхня хвалена протиповітряна оборона вже виявилася абсолютно дірявою перед українськими дронами.

Путін на нарадах уже змушений особисто визнавати влучні удари по нафтопереробних заводах і той факт, що металеві захисні сітки за мільйони рублів не рятують ситуацію. Переробка нафти в Росії впала до історичного мінімуму за понад двадцять років, а паливний колапс стрімко рухається з південних регіонів прямо на Москву.

Якщо ворожа ППО нездатна впоратися з дронами, то проти української надшвидкісної ракети-невидимки у Кремля взагалі немає жодних інструментів протидії. Поява ракети FP-7 дає Україні потужний стратегічний козир. Це сигнал агресору: відплата за удари по наших містах буде блискавичною, невідворотною і дістане ворога саме там, де він вважав себе абсолютно недосяжним.