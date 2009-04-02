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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сила думки

21:28, 2 квітня 2009 566

Вчені створили унікальний інтерфейс взаємодії людина-машина.

В Японії розробили, зі слів дослідників, перший в світі інтерфейс взаємодії людина-машина, який використовує технології електроенцефалографії і спектроскопії в ближній інфрачервоній області одночасно. Він дозволяє однією лише силою думки з безпрецедентною точністю керувати людиноподібним роботом. Новинка - дітище японського дослідного інституту компанії Honda, Міжнародного інституту передових телекомунікаційних досліджень та корпорації Shimadzu. Традиційна шапочка для енцефалографії "знімає" електричну активність з поверхні шкіри голови, а давачі інфрачервоної спектроскопії, які теж знаходяться на "шоломі", фіксують зміни у мозковому кровотоці. Таким чином, дослідники, отримуючи в режимі реального часу дані з двох джерел, можуть інтерпретувати "силу думки" нерухомої людини з високою точністю. Причому, для цього не потрібно використовувати громіздкого томографа, який, доречі, нещодавно вперше зумів зчитати зоровий образ з мозку людини. Ясухиса Араі (голова дослідного інституту компанії Honda): "Наша мета - "витягати" думки з мозку та передавати їх машині. Ми намагаємося розробити технологію, яка б дозволила нам робити це досконалим чином. Дослідження, яке ми проводимо, значно збільшує здатність людини керувати різноманітними діями за допомогою думки. Ми маємо намір продовжувати наш пошук, щоб ширше розвинути цю можливість." В лабораторних випробуваннях взяв участь робот-андроїд ASIMO, що вже перетворився на "візитну картку" компанії. На демонстрації він повинен був по команді людини підняти руку чи ногу, и найкращий результатом було розпізнання наказу з 90-відсотковою точністю. Суть інновації компанії Honda і її партнерів полягає не лише в об'єднанні двох технологій, але і в досягнутій точності вимірювання й аналізу змін у мозку. Окрім того, варто відзначити відносну компактність обладнання у порівнянні з тим же магнітно-резонансним сканером. Зрозуміло, що новий інтерфейс ще потребує вдосконалення, і Honda обов'язково за це візьметься. Зокрема, компанія планує зробити зчитуючий пристрій значно меншим і портативним, а також навчити його швидше призвичаюватись до особливостей мозкових хвиль різних людей, адже сьогодні на це йде 2-3 години. Ясухиса Араі (голова дослідного інситуту компанії Honda): "Ми все ще перебуваємо на ранній стадії дослідження. Ми б хотіли почути від людей, які функції, на їхню думку, повинні були б виконувати машини. В нас попереду ще довгий шлях." У цілому ж, управління за допомогою думки перестає бути екзотикою - лише помислом вже можна грати у настільний баскетбол, працювати за комп'ютером, у тому числі мандрувати віртуальними світами і писати електронні листи.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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