Сила “волі”

Оператор кабельного телебачення та швидкісного доступу до мережі Інтернет “Воля-кабель” не бачить підстав для здешевлення своїх послуг, і знижувати ціну на них не збирається.

Нагадаємо, саме з такою вимогою до провайдера ще у лютому звернувся Антимонопольний комітет, звинувативши компанію в тому, що вона завищила розцінки на пакети кабельного телебачення у Києві, користуючись становищем монополіста.Сергій Бойко (президент компанії "Воля-кабель"): “Вартість послуг, зокрема послуг доступу до телекомунікаційних програм, все ж таки залежить від дуже великої кількості, я б сказав, валютоємкі складових собівартості”.Саме в доларах “Воля-кабель” сплачує ліцензійні відрахування іноземним телеканалам. Також у цій валюті закуповується обладнання, вартість якого, за словами керівників компанії, постійно зростає, оскільки розрахована техніка, з якою працює оператор, здебільшого на західноєвропейський ринок.