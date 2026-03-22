Сили оборони перетворили на брухт одразу 2 ворожі ракетні комплекси "Бук"

У межах заходів зі зниження наступального потенціалу Росії ЗСУ завдали чергових уражень важливих об'єктів на її території та на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, 21 березня Сили оборони виявили та успішно вдарили по зенітному ракетному комплексу.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України вивели з ладу "Бук-М1" в районі населеного пункту Пєрвоє Мая Брянської області. Було пряме влучання в цю одиницю ворожої ППО. Окрім того, у районі Старопетриківки на окупованій території Запорізької області було атаковано район зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу – "Бук-М2". Детальна інформація щодо результату наразі уточнюється,

– додали у Генштабі. Також українські захисники завдали успішних ударів: по логістичному хабу та району зосередження окупантів біля Великої Новосілки на ТОТ Донецької області,

уразили командно-спостережний пункт в околицях Успенівки,

пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля,

зосередження живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя,

ще один командно-спостережний пункт біля Смородіно Бєлгородської області. Втрати уточнюються.