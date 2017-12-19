18:22
19 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Армія нежиті для Путіна. Передвиборча брехня міжнародного масштабу
Вєсті Кремля
23:25, 18 грудня
Вєсті.UA. Лікар для генпрокурора. М'який закарпатський сепаратизм
Вєсті.UA
22:52, 18 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Сильні снігопади в Україні: як пораються з негодою в регіонах

16:24, сьогодні 312 Читать новость на русском

Україна потерпає від негоди. Північний і Центральний регіони засипало снігом. І синоптики попереджають, що розслаблятися рано. Бо Київщину і Чернігівщину чекають ще більші хуртовини. А Закарпаття через танення снігу, який випав напередодні, потерпає від повені.

За ніч у Києві намело снігу на 30 сентиметрів.

"Всі знаємо, що іде зима і буде сніг, але, як завжди, не готові до зими. На жаль", – сказала киянка Галина.

Читайте також: Снігопад у Києві суттєво вплинув на рух транспорту

Галина із донечкою ледь пробирається Києвом крізь кучугури снігу. За ніч місто замело. Комунальників журналісти 24 Каналу так і не знайшли, натомість розгрібати сніг беруться усі підряд. Вахтер Микола з лопатою працює ще з восьмої години ранку.

Не почищено зовсім. Підземниими переходами люди не ходять, бо неможна пройти, не видно сходинок,
– говорить охоронець Микола.

Через сильний снігопад рейси та потяги курсували із запізненням.

Тим часом, на Житомирській трасі під Києвом утворилися кілометрові черги із фур. Їх не пускали до столиці, аби не створювали в місті ще більших заторів. Тож тим, хто добирався в місто, доводилося по дві години стояти в черзі.

Читайте також: Синоптик розповіла, коли негода відступить з України

Окрім Києва та області, снігом засипало також Вінниччину, Житомирщину, Черкащину та Чернігівщину. До розчищення доріг комунальники залучили тисячу одиниць техніки та ще стільки ж особового складу. Вони працюють без упину, однак здолати стихію комунальним службам не вдається.

На Житомирщині найгірше доводиться міським жителям. Свої авто водіям буквально довелося відкопувати та виштовхувати із заметів. У місто також обмежили в'їзд вантажівок.

Наші дороги взагалі не чистять. Друга передача, швидше їхати неможливо. Ніхто не чистить, навіть машин, які мають чистити, не видно,
– скаржиться водій Олександр.

Проблеми і в пішоходів. Через безперервний снігопад громадський транспорт у Житомирі їде із запізненнями та переповнений. Тож чимало людей на роботу змушені іти пішки.

Тролейбуси та маршрутки не ходять, бо їм зараз важко пробиратися крізь такий сніг. Я особисто добиралася пішки, бо ні на що не могла сісти,
– розповіла жителька Житомира Олена Жуковець.

Зранку через негоду в Україні також затримувалося 30 потягів.

Сильні снігопади, хуртовини та ожеледицю синоптики прогнозують у північних та більшості центральних областей.

У заторах стоять люди, вантажний транспорт. І від того, як буде організована робота на місцях і в областях, залежить, як швидко ми впораємось з розчищенням доріг,
– прокоментував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Невеликий сніг падатиме і на Заході України, у решті регіонів буде без опадів. А от Закарпаття через танення снігу, який випав напередодні, потерпає від повені. Але станом на сьогодні, 19 грудня, рівень води починає сходити. Підтопленими досі залишаються зо дві сотні будинків.

Теги: Новини України Негода в Україні Київ замело снігом
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Біткойн: чергова піраміда чи нова епоха грошей?
сьогодні, 18:01 Біткойн: чергова піраміда чи нова епоха грошей?
157
Олег Скрипка і ВВ презентують відео-мультик
сьогодні, 17:01 Олег Скрипка і ВВ презентують відео-мультик "Країна Мрій" до дня Святого Миколая: відчуйте казку
Олег Скрипка 626
Почему Украине будет очень сложно реинтегрировать Донбасс
сьогодні, 16:00 Почему Украине будет очень сложно реинтегрировать Донбасс
Павло Казарін 606
Прихід RyanAir знову відкладається в далекий ящик, при чому щоразу все далі й далі
сьогодні, 15:05 Прихід RyanAir знову відкладається в далекий ящик, при чому щоразу все далі й далі
Микола Давидюк 585
Заборона російських сайтів в Україні: проблеми реалізації та законодавчі перспективи
сьогодні, 13:04 Заборона російських сайтів в Україні: проблеми реалізації та законодавчі перспективи
Інтернет-свобода 1374
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Прогноз погоди на 3 серпня: Україну захопить тропічне повітря до +38
 3 серпня , 09:00
Лідер "Бумбокс" розповів про нещодавній проукраїнський концерт у Криму, який так і не відбувся
11 серпня , 20:38
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук