Сильні снігопади в Україні: як пораються з негодою в регіонах

Україна потерпає від негоди. Північний і Центральний регіони засипало снігом. І синоптики попереджають, що розслаблятися рано. Бо Київщину і Чернігівщину чекають ще більші хуртовини. А Закарпаття через танення снігу, який випав напередодні, потерпає від повені.

За ніч у Києві намело снігу на 30 сентиметрів.

"Всі знаємо, що іде зима і буде сніг, але, як завжди, не готові до зими. На жаль", – сказала киянка Галина.

Читайте також: Снігопад у Києві суттєво вплинув на рух транспорту

Галина із донечкою ледь пробирається Києвом крізь кучугури снігу. За ніч місто замело. Комунальників журналісти 24 Каналу так і не знайшли, натомість розгрібати сніг беруться усі підряд. Вахтер Микола з лопатою працює ще з восьмої години ранку.

Не почищено зовсім. Підземниими переходами люди не ходять, бо неможна пройти, не видно сходинок,

– говорить охоронець Микола.

Через сильний снігопад рейси та потяги курсували із запізненням.

Тим часом, на Житомирській трасі під Києвом утворилися кілометрові черги із фур. Їх не пускали до столиці, аби не створювали в місті ще більших заторів. Тож тим, хто добирався в місто, доводилося по дві години стояти в черзі.

Читайте також: Синоптик розповіла, коли негода відступить з України

Окрім Києва та області, снігом засипало також Вінниччину, Житомирщину, Черкащину та Чернігівщину. До розчищення доріг комунальники залучили тисячу одиниць техніки та ще стільки ж особового складу. Вони працюють без упину, однак здолати стихію комунальним службам не вдається.

На Житомирщині найгірше доводиться міським жителям. Свої авто водіям буквально довелося відкопувати та виштовхувати із заметів. У місто також обмежили в'їзд вантажівок.

Наші дороги взагалі не чистять. Друга передача, швидше їхати неможливо. Ніхто не чистить, навіть машин, які мають чистити, не видно,

– скаржиться водій Олександр.

Проблеми і в пішоходів. Через безперервний снігопад громадський транспорт у Житомирі їде із запізненнями та переповнений. Тож чимало людей на роботу змушені іти пішки.

Тролейбуси та маршрутки не ходять, бо їм зараз важко пробиратися крізь такий сніг. Я особисто добиралася пішки, бо ні на що не могла сісти,

– розповіла жителька Житомира Олена Жуковець.

Зранку через негоду в Україні також затримувалося 30 потягів.

Сильні снігопади, хуртовини та ожеледицю синоптики прогнозують у північних та більшості центральних областей.

У заторах стоять люди, вантажний транспорт. І від того, як буде організована робота на місцях і в областях, залежить, як швидко ми впораємось з розчищенням доріг,

– прокоментував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Невеликий сніг падатиме і на Заході України, у решті регіонів буде без опадів. А от Закарпаття через танення снігу, який випав напередодні, потерпає від повені. Але станом на сьогодні, 19 грудня, рівень води починає сходити. Підтопленими досі залишаються зо дві сотні будинків.