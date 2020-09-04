Сильвіо Берлусконі госпіталізували з COVID-19: що відомо про стан експрем'єра Італії
Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі захворів на коронавірус, нещодавно тест на COVID-19 дав позитивний результат. Для ретельного обстеження Берлусконі госпіталізували до лікарні у Мілані.
Що відомо про стан Берлусконі
У лікарні Мілану наголосили, що стан здоров'я Берлусконі не викликає занепокоєння. Про це повідомило агентство Bloomberg.
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Медики пояснили, що госпіталізація експрем'єра є радше запобіжним заходом, ніж необхідністю. Нещодавно Берлусконі заявив, що висока температура у нього спала і він повністю в порядку.
Політик пройшов обстеження після повернення з острова Сардинія. Там він, за даними ЗМІ, зустрічався з відомим італійським бізнесменом Флавіо Бріаторе, якого екстрено госпіталізували з COVID-19.
Що відомо про Сільвіо Берлусконі?Це італійський політик, колишній прем'єр-міністр Італії, медіамагнат, третій в Італії та 118 у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes у 2011 році.
Відомо, що він прихильно ставиться до політики Володимира Путіна. У 2015 році за відвідини окупованого Криму СБУ заборонило Берлусконі в'їзд до України.
Коронавірус в Італії: головне
- Італія тривалий час перебувала в епіцентрі коронавірусної епідемії у Європі.
- Загалом від початку епідемії в Італії виявили понад 270 тисяч випадків COVID-19.
- Померли майже 35,5 тисяч пацієнтів.
- У серпні кількість нових випадків захворювання збільшилася, експерти звинувачують у цьому масові заходи, пов'язані зі святами й нічним життям країни.