Пропагандистка Симоньян, у якої рак, заявила, що її дитина – невиліковно хвора
- Маргарита Сімоньян повідомила, що її дитина невиліковно хвора, дізнавшись про це, коли її чоловік був у комі.
- Пропагандистці у той же період часу діагностували рак.
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що один з її дітей невиліковно хворий. Дізналась вона про це, коли її вже покійний чоловік впав у кому.
Про це Симоньян повідомила в одному з інтерв'ю, яке опублікувало пропагандистське росЗМІ Astra.
Що відомо про хворобу дитини Симоньян?
Російська пропагандистка назвала збіг обставин з її чоловіком та хворобою дитини – "катастрофою".
Коли Тигран впав у кому, з'ясувалося, що дуже важко і складно хворий один із наших дітей. І це не можна вилікувати. Я й про це говорити не хочу,
– сказала Симоньян.
Тоді, як каже Симоньян, вона була змушена поєднувати роботу з доглядом за чоловіком, дитиною та утриманням родини.
Через деякий час пропагандистка дізналась про свій діагноз і відреагувала "нервовим сміхом".
"Я просто істерично почала сміятися. Так не буває протягом дев'яти місяців", – додала Симоньян.
Що відбулось в житті пропагандистки?
26 вересня 2025 року помер чоловік Симоньян – пропагандист і російський режисер Тигран Кеосян. До цього він потрапив у лікарню через давні захворювання серця, пережив клінічну смерть та впав у кому на 9 місяців.
Пізніше Симоньян вийшла в етер, де заявила про бажання "підтримати тих, хто бореться за своїх близьких". Згодом вона підтвердила, що в неї рак і вона проходить лікування.