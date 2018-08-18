Симптоми, які свідчать про низький рівень тестостерону в жінок
Тестостерон виробляється не тільки в чоловічому організмі, але також і в жіночому. Рівень тестостерону у чоловіків значно вищий за представниць іншої статі.
Рівні тестостерону впливають на фертильність, сексуальну активність, виробництво еритроцитів, пише Likar.info.
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Цей гормон також бере участь у розподілі жиру та впливає на м’язову масу.
Норма тестостерону для жінок – 15-70 нанограмм на децилітр (нг / дл) тестостерону в крові. Проте немає переконливих рекомендацій щодо того, що рівень тестостерону низький.
Симптоми, які свідчать про низький рівень тестостерону в жінці
Низький рівень тестостерону може спричинити такі симптоми у жінок:
- повільність;
- м'язова слабкість;
- втома;
- збільшення ваги;
- порушення сну;
- зниження сексуального потягу;
- зниження сексуального задоволення;
- проблеми із зачаттям дітей;
- нерегулярні менструальні цикли;
- сухість піхви;
- втрата щільності кісткової тканини.
Низький рівень тестостерону: симптоми
Щоб діагностувати низький рівень тестостерону у жінок, лікар проведе огляд та розпитає про симптоми. При підозрі на низький рівень гормону медик призначить аналіз крові, який потрібно здавати у певний день менструального циклу.
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