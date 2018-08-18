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Симптоми, які свідчать про низький рівень тестостерону в жінок

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Низький рівень тестостерону: симптоми
Низький рівень тестостерону: симптоми / needhamgastro.com

Тестостерон виробляється не тільки в чоловічому організмі, але також і в жіночому. Рівень тестостерону у чоловіків значно вищий за представниць іншої статі.

Рівні тестостерону впливають на фертильність, сексуальну активність, виробництво еритроцитів, пише Likar.info.

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Цей гормон також бере участь у розподілі жиру та впливає на м’язову масу.

Норма тестостерону для жінок – 15-70 нанограмм на децилітр (нг / дл) тестостерону в крові. Проте немає переконливих рекомендацій щодо того, що рівень тестостерону низький.

Симптоми, які свідчать про низький рівень тестостерону в жінці
Симптоми, які свідчать про низький рівень тестостерону в жінці

Низький рівень тестостерону може спричинити такі симптоми у жінок:

  1. повільність;
  2. м'язова слабкість;
  3. втома;
  4. збільшення ваги;
  5. порушення сну;
  6. зниження сексуального потягу;
  7. зниження сексуального задоволення;
  8. проблеми із зачаттям дітей;
  9. нерегулярні менструальні цикли;
  10. сухість піхви;
  11. втрата щільності кісткової тканини.

Низький рівень тестостерону: симптоми
Низький рівень тестостерону: симптоми

Щоб діагностувати низький рівень тестостерону у жінок, лікар проведе огляд та розпитає про симптоми. При підозрі на низький рівень гормону медик призначить аналіз крові, який потрібно здавати у певний день менструального циклу.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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