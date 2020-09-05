Син кандидата в мери Кривого Рогу 18-річний Марк Шевчик на пішохідному переході збив 11-річного хлопчика. За життя дитини зараз борються медики. Дмитро Шевчик іде в мери від пропрезидентської "Слуги народу".

Про інцидент написав журналіст Юрій Бутусов. Відповідний допис з’явився у фейсбуці.

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Деталі ДТП від Бутусова за участю Шевчика

Наїзд на неповнолітнього стався увечері 4 вересня.

Хлопчик, що постраждав, є сином працівниці пекарні.

За словами Бутусов, удар був дуже сильним. Про це, зокрема, свідчить діагноз, який отримала дитина.

Лікарі діагностували хлопчику:

закриту черепно-мозкову травму,

закритий перелом скроневої кістки праворуч,

перелом внутрішньої пластинки сигмовидної синуса,

забій головного мозку,

підозру на забій внутрішніх органів,

перелом плечової кістки,

численні садна.

Якщо держава дозволить "відмазати" злочинця, отже "слуги народу" почали почуватися господарями. Тепер в рідному місті президента Зеленського головне питання для кандидата від його партії на виборах – чи всі "слуги народу" несуть рівну відповідальність за порушення закону, або ж деяких від в’язниці "відмажуть",

– зауважив Бутусов.

Він наголосив, що покарання Марку Шевчику має бути невідворотним і справедливим. Водночас судовий процес покаже, чого насправді вартує нинішня влада.

Коментар Дмитра Шевчика

Факт ДТП підтвердив і Дмитро Шевчик. За словами кандидату в мери Кривого Рогу, його син Марк уникав зіткнення, але не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. У підсумку машина зачепила 11-річного Сашка.

За словами політика, зараз дитина перебуває в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан – стабільний.

Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезим і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією. Цю подію вже зареєстрували Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Її розглянуть згідно з законом,

– переконує Шевчик.

Кандидат у мери Кривого Рогу запевнив, що він жодним чином не намагається зам'яти, приховати цю справу або відмазати сина. Зокрема, з батьками Сашка він уже перебуває у Дніпрі.

"Моєю метою є здоров'я і безпеку цієї дитини. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування та реабілітації. Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Сашка", – наголосив політик.

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Що кажуть у поліції

У пресслужбі Нацполіції у Дніпропетровської області у коментарі 24 каналу уточнили, що ДТП сталася ще 3 вересня на території Саксаганського району.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на хлопчика 2009 року народження. Той разом із матір’ю переходив дорогу пішохідним переходом.

В результаті дитина отримала численні тілесні ушкодження та її було доправлено до лікарні.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження – мовиться про статтю Кримінального кодексу про порушення правил дорожнього руху. Наразі правоохоронці проводчть відповідні слідчі дії, також призначено низку експертиз.