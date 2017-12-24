Синоптики застерігають про дуже сильний вітер: названо регіони

24 грудня в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, подекуди до – 25 метрів за секунду. У горах зберігається значна лавинна небезпека.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС, з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Попередження про пориви вітру по Україні – 15-20 м/с, у західних областях подекуди 25 м/с; на дорогах, крім південної частини, вночі місцями ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

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Окрім того, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека. На Львівщині, Івано-Франківщині та Волині 24-26 грудня очiкується пiдйом рiвнiв води на річках басейну Прип'яті на 0,1-0,5 метрів, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 – 1 м; на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2 – 0,7 м, мiсцями вихiд води на заплаву.