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Сири можуть уповільнювати процес старіння, – вчені

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Сири можуть уповільнювати процес старіння
Сири можуть уповільнювати процес старіння / gastronom.ru

Вживання сирів може уповільнувати процес старіння організму та збільшувати середню тривалість життя.

Про це заявили науковці з Італії, які опублікували результати дослідження у журналі Nature Medicine.

Вчені провели експеримент на лабораторних мишах – ті гризуни, які регулярно отримували сир, жили довше. А все завдяки речовині, яка міститься у сирі – поліаміну.

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Під дією поліаміну клітини організму інтенсивніше позбавляються від токсинів і власних дефективних фрагментів. Цей процес вкрай корисний для збереження здоров'я і навіть може сприяти омолодженню.

Тож люди, які регулярно вживають сир, менш схильні до низки небезпечних хвороб, зокрема, гіпертонії і серцево-судинних захворювань. Ризик розвитку серцевої недостатності у любителів сиру на 40% нижчий, ніж у тих, хто не дуже любить сир.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Довголіття
Джерело: 24 Канал
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