Дрю Беррімор і Джессіка Ленґ зіграли в драматичному телефільмі.

2 яскраві акторки - представниці двох поколінь Дрю Беррімор та Джессіка Ленґ запрошують у "Сірі сади". Це історія ексцентричних, проте по-своєму чарівних матері та дочки - до слова, родичок колишньої "першої леді" США Жаклін Був'є Кеннеді. Пара жила в занехаяному маєтку Ґрей-Ґарденз у селищі Іст-Гемптон, штат Нью-Йорк.Про стосунки матері з донькою 75 року зняли документальний фільм, що викликав захоплення в критиків. 3 роки тому цю історію переповіли й на Бродвеї: роль головної героїні принесла постановці нагороду "Тоні". Тепер "Сірі сади" - ще й телефільм каналу HBO.Джессіка Ленґ (акторка): "Це - дуже ексцентрична історія любові. Тобто: ці дві жінки обожнювали одна одну, провели ціле життя разом, живучи переважно в ізоляції, а їм ніколи не було нудно одна з одною. Вони повністю розважали одна одну".У ролі Жаклін Був'є Кеннеді - Джінн Тріпплхорн, відома ролями в "Основному інстинкті" та "Водному світі". Режисер "Сірих садів" - Майкл Саксі; свого часу він відзначився як продюсер осипаної нагородами короткометражки "Кетрін". Прем'єра його найновішого телефільму відбудеться вже цієї суботи.