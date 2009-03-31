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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сировинний ринок

15:38, 31 березня 2009 275

Після зростання - знову падіння.

Світові ціни на нафту розпочали тиждень зниженням на 7% протягом одного торгового дня. Як повідомляє MarketWatch, 30 березня, яке ознаменувалось негативними економічними новинами у США, викликало здешевлення "чорного золота" на провідних сировинних майданчиках планети. В Нью-Йорку барель подешевшав в середньому на 4 дол. до 48,5, по інший бік океану - в Лондоні - ціни зафіксувались на рівні 48 дол./бар. Це стало першим відчутним обвалом на ринку за останні 2 тижні і дозволило барелю опуститись нижче ключової позначки у 50 дол.Серед головних причин песимізму інвесторів експерти відзначають макроекономічний фон: учасники ринку мають все менше віри у початок виходу з рецесії найбільших світових економік та американського автопрому. Відставка голови General Motors Ріка Вагонера, та розмови на найвищому рівні про можливість банкрутства GM та Chrysler не вселяють оптимізму в учасників сировинного ринку. До того ж, з початку тижня американський долар знову зміцнився по відношенню до кошика світових валют, що послабило попит на сировину, прив’язану до долара.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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