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      Система адміністрування та розподілу екологічного податку в Україні має бути реформована

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      Екологія
      Екологія / habr.com

      Кошти від екологічного податку повинні акумулюватися у спеціальному фонді, а частина із них – використовуватися для модернізації промислових підприємств.

      Система адміністрування та використання надходжень від екологічного податку в Україні має бути реформована, оскільки зараз вона неефективна й непрозора.

      Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів і президент ВГО "Жива планета" Світлана Берзіна.

      За її словами, щороку підприємства України платять близько 5 млрд грн екологічного податку. З цієї суми лише 55% коштів спрямовуються на природоохоронні заходи. Інша частина спрямовується в загальний фонд держбюджету, де не використовується на вирішення екологічних питань.

      Понад те, додала Берзіна, не було жодного року, коли б кошти від екологічного податку були використані в повному обсязі.

      "Це свідчить про помилку в системі держуправління та нездатність ефективно використовувати кошти", – сказала Берзіна.

      Вона зазначила, що кошти від екологічного податку повинні акумулюватися у спеціальному фонді, а частина із них – використовуватися для модернізації промислових підприємств.

      "Екологічний податок повинен працювати на модернізацію. Це по суті інструмент "зелених" інвестицій, він повинен бути використаний як компенсація за впровадження заходів модернізації підприємств. Ми не можемо зупинити нашу економіку, але ми повинні в стислі терміни істотно знизити вплив на навколишнє середовище. Це потребує істотних обсягів інвестицій", – сказала Берзіна.

      За її словами, держава також могла б стимулювати модернізацію, замовляючи продукцію, послуги і роботи з поліпшеними екологічними характеристиками. Своєю чергою, присутній на прес-конференції голова Комітету громадської ради з питань екології та надрокористування Павло Жила повідомив, що в парламенті зареєстровані законопроекти, які могли б вирішити цю проблему.

      "Суть пропозиції в тому, що всі екологічні гроші повинні використовуватися виключно для вирішення екологічних питань. При цьому ці кошти повинні акумулюватись у спеціальних фондах. Ці гроші повинні працювати на запобігання, тобто на будівництво нових очисних споруд, фільтрів, впровадження екологічних проектів на підприємствах. Сподіваюся, що ці ініціативи будуть підтримані новим складом уряду та Верховної Ради", – сказав Жила.

      Як повідомлялось, у середині липня віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив про необхідність переглянути порядок розподілу коштів від екологічного податку, щоб частина збору повертати промисловим підприємствам для модернізації виробництва.

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      Теги: Новини України Екологія Податки
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