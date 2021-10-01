Таку думку висловив підприємець, IT-інвестор, засновник міжнародної компанії White Rock Management Сергій Тронь.

За його словами, ринок отримав базові правила гри, а криптоінвестори нарешті зможуть покинути "сіру зону".

"Згідно з новим законом, криптокомпанії можуть надавати клієнтам такі послуги: зберігання або управління віртуальними активами, ключами до віртуальних активів, обмін, переклад, надання інших послуг, пов'язаних з цифровими активами. Учасники ринку, у свою чергу, мають право на відкриття рахунків в банках для розрахунків за операціями з віртуальними активами, судовий захист своїх прав, отримання від постачальників послуг інформації про їхню діяльність, самостійне визначення цін, за якими здійснюються операції з криптовалютою, захист персональних даних", – пояснив Сергій Тронь.

Він зазначив, що іноземні криптокомпанії також зможуть реєструватися в Україні та заробляти гроші в нашій країні.

Водночас Сергій Тронь вважає, що дуже важливо розуміти – прийнятий закон – це рамковий документ, початок процесу, а не його завершення.

Закон про криптовалюту необхідно істотно деталізувати за допомогою підзаконних актів та інших програмних документів. Без цього українська криптоіндустрія не отримає необхідного імпульсу. Фінальна мета – запуск повноцінної інфраструктури Майнінг і торгівлі криптовалютою,

– наполягає засновник міжнародної компанії White Rock Management.

А ось чи буде в Україні черговий бум біткойна та криптовалюти, на думку Сергія Троня, залежить від того, чи зможе держава та криптоасоціації довести закон до розуму, ефективно впровадити, деталізувати його положення, а також продовжити легалізацію ринку, ґрунтуючись на здоровому глузді і міжнародний досвід.

IT-інвестор упевнений, що Україну очікує великий шлях і великий обсяг роботи. При цьому, будь-яка помилка і непродуманий крок, наприклад, жорсткий або непрозорий режим оподаткування, може зупинити розвиток галузі і відлякати потенційних інвесторів.

Якщо повноцінний ринок цифрових активів буде запущений, люди, навіть з невеликими статками, зможуть інвестувати і заробляти на токенах. Це значно підвищить рівень життя в країні, відкриє перед українцями нові можливості. І це цілком реалістична перспектива. Але знову ж таки, важливим є питання податків. Зараз обговорюється ставка податку, аналогічна інвестиційного інструменту – 5% з різниці між купівлею і продажем. Операції обміну одних віртуальних активів на інші не підпадають під оподаткування. Це виглядає дуже привабливо,

– зазначив Сергій Тронь.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада прийняла Закон України "Про віртуальні активи", який легалізував криптовалюту в нашій країні. За оцінками Мінцифри орієнтовний щоденний оборот криптовалюта в Україні становить близько 1 млрд гривень. У 2020-му році наша країна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на Bitcoin. Також, за даними американської аналітичної компанії Chainalysis, Україна у 2021 році зайняла четверту позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів.