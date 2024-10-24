Оскільки наші військові можуть зрізати вузьке вклинення. Однак, як пояснив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, якщо росіянам вдасться дійти до Покровська, під загрозою опиниться шахта "Червоноармійська Західна".

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Як росіяни можуть дійти до шахти "Червоноармійська Західна"

Світан розповів, що окупанти намагаються посилити лівий фланг та відтиснути українські війська з Курахового та Селидового. Ситуація доволі складна. Росіяни використовують механізм малих тактичних груп, тому можуть заповзати у багатоповерхівки та розвішувати трикольорові ганчірки під назвою "російський прапор".

Але в Селидовому наразі немає основних російських сил. Позиції утримує та ж бригада "Кара-Даг". На цьому напрямку посилені фланги. Росіянам не дали оточити місто, тому вони пішли "в лоб",

– зазначив військовий експерт.

Селидове можна утримати. Але якщо через певні обставини, як-от нестача резервів, доведеться відійти, ворог може почати рух із заходу на південь до Покровська. Це вже створює небезпеку. Росіяни можуть перерізати ланцюги постачання та зв'язку з Павлоградом. Тоді під загрозою опиниться одна з найбільших шахт з видобутку коксівного вугілля "Червоноармійська Західна", з якої раніше видобували понад 8 мільйонів тонн сировини на рік.

Нам важливо її утримати, навіть попри те, що вона Ахметова. Втрати Покровська та цієї шахти дадуть можливість росіянам далі планувати рух у бік Дніпропетровської області, а саме Павлограда. Цього також не можна допустити,

– наголосив Роман Світан.

Рубіж оборони Дніпропетровщини розташований у Покровську, при чому на сході. Водночас Селидове – це південний "камінь" фронту, який утримує підхід до Покровська. Але росіяни, розуміючи це, будуть посилюватися на цій ділянці.

Зауважимо! Офіцер 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що на Покровському напрямку ворог активізувався, намагаючись вийти на Курахове та захопити Селидове. Противник використовує техніку, але розуміє, що вона недовго пробуде на полі бою.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карту