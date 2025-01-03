Ситуація у районі Покровська

Тобто командування російського угрупування військ "Центр" обрало простіший сценарій для подальших своїх дій. А саме – нарощування зусиль у смузі 2-ї ЗВА за допомогою сил та засобів 41-ї ЗВА. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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У рамках реалізації цього задуму передові підрозділи противника зі складу 27-ї МСД, за допомогою введених у бій підрозділів 55-ї ОМСБр, прагнуть прорватися у напрямку на Котлине й перерізати дорогу Покровськ – Межова. Вони наполегливо атакують у напрямках Піщане – Котлине та Новотроїцьке – Котлине, мають тактичний успіх.

Своєю чергою, далі, на південь від міста 90-та танкова дивізія росіян продовжує розвивати свій нещодавній успіх. Зокрема, її підрозділи мають просування по рубежу Нововасилівка – Новоєлизаветівка. У цій же смузі діють і підрозділи 80-го танкового полку цієї дивізії.

Очевидно, відбулось це завдяки ущільненню бойових порядків 90-ї ТД, командування якої змогло це зробити після того, як у смузі сусідньої 27-ї МСД у бій ввели додаткові підрозділи 55-ї та 74-ї ОМСБр.

Її 239-й ТП та 228-й МСП, разом із 80-м ТП отримали можливість сконцентруватися по двох основних напрямках – на Успенівку та Надіївку.

Окрім цього, щодо Покровського напрямку варто також згадати атаки мотострілецьких полків ТрВ в районі Воздвиженки. Ймовірно, вони стали несподіваними для українського командування. Противник зумів зайняти Воздвиженку, яку ЗСУ утримували кілька місяців. Скоріш за все, далі ворог спробує просунутись у бік Баранівки.

Звісно, це ще не свідчить про те, що командування УВ "Центр" противника хоче організувати такий же наступ й на правому фланзі смуги 41-ї ЗВА, який воно зараз форсує на південь від Покровська. Скоріш за все, ці атаки мають допоміжний характер, аби розтягнути сили та засоби українського угрупування, яке обороняється в районі міста, на максимально широкому фронті.

Але сам факт, коли обмежена за розмахом атака противника на допоміжному напрямку, де ЗСУ займали протягом кількох місяців сталу лінію оборони, стає несподіваною та закінчується безумовним успіхом противника, – викликає певне занепокоєння реальним станом боєздатності наших підрозділів.

На закінчення про Покровський напрямок варто спробувати дати відповідь на питання – чому російське командування обрало саме такий метод прориву до міста, який передбачає ввід у бій частин та з'єднань 41-ї ЗВА саме у смузі сусідньої 2-ї ЗВА?

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Як на мене, існує декілька відповідей. Очевидно, що нинішній стан об'єднань УВ "Центр" не дозволяє організувати росіянам одночасний наступ на місту, як з півдня, так і півночі, що передбачає розгортання зразу двох ударних угрупувань.

Тим, хто забув, нагадаю, що до складу цього УВ входять 3 загальновійськові армії – 2, 41 та 51. Усі вони зараз дуже зайняті іншими справами на фронті.

У таких умовах виділити щось значне для формування у смузі 41-ї ЗВА окремого наступального угрупування – справа нелегка. Тому рішення російського командування наростити "пробивні" спроможності 2-ї ЗВА військами 41-ї ЗВА – цілком адекватне та зважене рішення. Мушу визнати, у цьому випадку командування противника демонструє, що рівень його оперативного мистецтва зростає.

Подальший розвиток наступу противника щодо Покровська може відбуватися за двома основними сценаріями:

противник може прагнути прорватися у місто саме з півдня, й далі діяти так само як на Краматорському напрямку, у Часовому Яру – завдяки перевазі в силах та засобах поступово витісняти наші війська з самого міста;

в іншому випадку, після більш-менш глибокого захоплення міста з півдня – перегрупувати частину своїх сил та засобів, або, скажімо так, повернути у смугу 41-ї ЗВА її основні сили, й провести таке саме охоплення міста й з півночі.

У цьому випадку, звісно, передбачається й третій етап – так зване "стискання" після того, як українське угрупування в самому місті буде виснажене тривалою обороною.

При цьому, дуже важливо чітко зафіксувати момент, коли почнеться перегрупування сил і засобів противника в межах смуг двох армій – 2-ї та 41-ї ЗВА.

Героїчна оборона ЗСУ

Наскільки я розумію, протягом кількох останніх діб підрозділи ЗСУ повністю відійшли з території Курахівської ТЕС й таким чином оборона Курахового завершилася.

Наші підрозділи ще утримують село Дачне, а також частину дороги на Янтарне, але, скоріш за все, протягом найближчих днів ЗСУ будуть вимушені повністю відійти з території того, що ми називали "залишки" Курахівського плацдарму.

Росіяни продовжують активно атакувати на північ від річки Вовча, зокрема у напрямку Шевченко – Андріївка, Сонцівка – Петропавлівка та Зоря – Слов'янка.

Хоча на цих напрямках росіяни мають мінімальне просування, після захоплення села Шевченко, та ці дії сковують більш-менш боєздатні сили та засоби українських війсь на цьому напрямку.

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Варто звернути особливу увагу на вперту та героїчну (я не перебільшую) оборону ЗСУ по річці Сухі Яли. По суті, ці частини та підрозділи, які зуміли досі утримати цей рубіж, сприяли тому, що ЗСУ отримали можливість організовано відійти з колишнього Курахівського виступу, при цьому ведучи вперті ар'єргардні бої. Наразі вони запобігли оточенню українських військ на цьому виступі.

Залишається лише одне важливе питання – чи не потраплять вони самі в оточення, якщо рішення на такий відхід затримається?

Адже противник впевнено просувається вздовж південного берега Курахівського водосховища і якщо зможе взяти Дачне, то ці підрозділи знову можуть опинитися під загрозою оточення, не отримавши своєчасно відповідного наказу на відхід.

Декілька оцінок загального характеру

Зараз найбільшу загрозу ситуації на всьому південно-східному куту фронту несе прорив противника на південь від Покровська.

Внаслідок цього командування росіян отримало можливість організувати та провести подальші наступальні дії щодо самого Покровська, так і глибокого охоплення лівого флангу нашого угрупування, яке продовжує вести бойові дії на залишках Курахівського виступу

Питання полягає у тому, чи передбачає план противника на зимову кампанію 2025 року операцію з захоплення Покровська, чи командування противника спробує захопити протягом зими Торецьк, Часів Яр, Вовчанськ, або ж Куп'янськ, чи взагалі одночасно на кількох напрямках. Зараз нема чіткої відповіді.

Кожний з цих варіантів має цілу купу своїх особливостей. Водночас зараз основна увага російського командування прикута саме до району Покровська.

Реальні спроможності противника до проведення більш-менш глибоких наступальних операцій видаються достатньо спірними. Однак, очевидно, що вони нерівномірні й це вже призвело до того, що обсяг та розмах так званого "стратегічного наступу" ворог звівся до наступу на звуженому колі операційних напрямків.