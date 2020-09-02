Вища рада правосуддя не підтримала відсторонення від здійснення правосуддя Павла Вовка та інших одіозних суддів Окружного адмінсуду Києва, які фігурували на славнозвісних плівках НАБУ. Юристка Тетяна Козаченко прокоментувала це рішення.

Вона наголосила, що суспільство перебуває в жахливій ситуації, коли всі державні органи настільки конкурують між собою, що вчиняють незаконні дії. Таку думку Козаченко висловила в ефірі 24 каналу.

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"Працюючи в українських судах 20 років, зокрема представляючи інтереси в Окружному адмінсуді, в мене особисто як у адвоката та правника немає жодних сумнівів щодо суддів ОАСК. Я вірю, що плівки – це навіть не верхівка айсберга", – наголосила Козаченко.

Але в будь-якому випадку всі дії повинні доводитися виключно в порядку, передбаченому законодавством. Будь-які політичні та інші впливи в цій ситуації будуть незаконними,

– пояснила юристка.

Й пригадала, як суддя Федерального суду США Богдан Футей, виходець з України, розказував: якби йому подзвонили представники правоохоронних органів, перше, що він мав би зробити – доповісти про конфлікт інтересів, неможливість розглядати будь-яку справу,

"Це означає, що правоохоронці не мають права втручатися в судову систему. Судді не мають права конкурувати, спілкуватися з правоохоронцями. Сьогодні ми точно розуміємо, що в нас величезні вади в адмінсуді, що судова система надзвичайно дискредитована", – зауважила Козаченко

Враховуючи те, що деякі члени ВРП так само фігурують на плівках, вбачається не просто конфлікт інтересів, а неможливість брати участь у розгляді питань, наголосила вона.

Про дії представників НАБУ

За словами Козаченко, також неприпустимо, коли представник правоохоронного органу, керівник, приїжджає до найвищого органу судового контролю до офіційних розмов щодо питань, які повинні незалежно розглядатися на засіданні.

"Уявіть собі, ми зараз говоримо про те, що ВРП відмовила. Але ми реально не бачимо, як складені документи з Офісу генпрокурора, чи давали вони ВРП розглянути це питання", – підкреслила юристка.

Бачимо, що судова влада в особі конкретного суду та суддів – надзвичайно дискредитована і складає ризик для правосуддя. Що представники НАБУ дозволяють собі їздити офіційно в судові органи і розмовляти щодо питань, які повинні вирішуватися колегіально, – зазначила вона.

Й пояснила, що це також є впливом на судову владу та зловживанням ним. Тому ситуація може бути вирішена, якщо буде втручання на рівні ОП, до того ж – під контролем громадськості.

Довідка. НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону: у спробі узурпувати судову владу в країні, у неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.

Про публічні заяви Ситника

Юристка зауважила, якщо були оприлюдені плівки, зокрема було зазначено про підозру, це означає, що є достатні обставини, які свідчать про наявність ознак злочину. Фактично правоохоронний орган готовий вручити обвинувачення.

Якщо вони виходять з цим публічно, це означає, що вони створюють медійну негативну кампанію. Правоохоронні органи – не політичні. Вони не мають права так викидати докази, спотворюючи уявлення людей про те, що реально відбувається,

– запевнила Козаченко.

"Бачимо тільки ті докази, якими нас годує правоохоронна система. Якщо вони впевнені, а я розумію, що вади судової системи величезні, то повинні нормально передати документи в суд. Бо зараз це політичні заяви, а не системна правоохоронна діяльність", – переконана вона.

За її словами, коли Ситник вийшов з публічними заявами, за практикою ЄСПЛ це означає, що він фактично чинить тиск, а не проводить процесуальні дії. "Це може дати можливість Вовку уникнути відповідальності, навіть якщо є всі ознаки злочину, в чому ми не сумніваємося", – додала юристка.

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