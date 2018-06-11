Скандал в інтернет-магазині STYLUS.ua: власник сервісу побив обуреного користувача

Засновник маркетингового агентства Roman.ua Роман Рибальченко розповів, що електронна книга Amazon Kindle, яку він придбав в інтернет-магазині STYLUS.ua, виявилась краденою. Однак, в магазині цю проблему не вирішили і все закінчилось побиттям.

Про це сам Рибальченко розповів у своєму Facebook.

Після того, як він придбав Kindle, спробував прив’язати пристрій до акаунту у Amazon, однак цього зробити не вдалось. У техпідтримці компанії пояснили, що цей пристрій у статусі "вкрадений/загублений".

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Як розповідає Рибальченко, він спробував розібратись з проблемою у кол-центрі магазину, але тут вирішити його проблему не змогли.

Тож він звернувся до власника STYLUS.ua Андрія Карпюка. Спочатку СЕО попросив Романа скинути інформацію про товар, щоб менеджери магазину все перевірили.

Та через деякий час Карпюк передзвонив і вирішив поспілкуватись особисто.

Я сиджу з відкритим ноутбуком, щоб показати чат з Амазонії і раптом отримую шквал словесних звинувачень з таким змістом:

– Ти спеціально на конференцію приїхав, щоб мене знайти? Навіщо ти мене висмикуєш з доповіді?



Я якось чманію від такого потоку фраз і питаю:

– Тобто, ти мене зараз звинувачуєш, що в твоєму магазині мені продали крадене?



І тут Андрій на мене накидається. Починає бити мій ноутбук об стіл і підлогу, підскакує до мене і починає завдавати методичні удари кулаком мені в брову,



– описав інцидент Рибальченко.

Після неприємного інциденту потерпілий викликав швидку, де йому наклали 2 шви. Чоловік вже написав заяву у поліцію.\

При цьому, як пише видання ain.ua, Карпюк заявив, що не збирався вступати в конфлікт. За його слвоами, Рибальченко відмовився уточнювати в листуванні деталі, тому він не знав, у чому полягала проблема. Рибальченко нібито з ходу зустрів його нецензурною лайкою, через що "отримав релевантну відповідь".

"Те, що хоче Роман – ніхто не розуміє. Йому мабуть більше нема про що писати і він починає копати весь цей бруд. Якби потрібно було вирішити проблему з книгою, все вирішилося б і без мене", - заявив Карпюк.

Більше того, він додав, що пізніше до нього підходив якийсь товариш Романа, який пропонував врегулювати конфлікт грошима. Сам Рибальченко спростовує цю інформацію. За його версією, Карпюк запропонував йому лише оплатити послуги лікаря і "не хотів навіть обговорювати компенсацію морально-матеріальної шкоди, хотів щоб я теж вибачився".