На рахунку Марії Семенової низка гучних скандалів, повідомляє 24 канал. Вона відома спробою самогубства в прямому ефірі, стріляниною на заправці, участю в смертельній ДТП. "Фішкою" блогерки стали погроми квартир. За чергове таке хуліганство влітку 2021 року їй заблокували сторінку в інстаграмі. Тоді вона перебралася на Росію.

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Раніше "Тішина" бідкалася на "с**ану Юкрейн

Утім, довго блогерка там не затрималася. Уже восени 2021-го "Тішина" заявила, що, цитуємо, повернулася в "с**ану Юкрейн". Зараз же Марія Семенова перебуває у Львові, куди вона перебралася із Києва, найімовірніше, через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

І у Львові "Тішина" вже встигла відзначитися. Разом із другом дівчина вкрала в магазині пиво, похизувавшись своїм вчинком на камеру. За словами блогерки, вона могла б "купити цілий Львівський пивзавод", але є одне але. На час воєнного стану у Львові продаж спиртного заборонений.

"Тішина" краде пиво у львівському магазині: скандальні відео

Скандальну блогерку затримала поліція

Та зухвала крадіжка не залишилася непоміченою. Львівська поліція повідомила про затримання двох осіб, причетних до крадіжки товару з магазину. Судячи з опису їхнього правопорушення, ідеться саме про блогерку та її "напарника".

При цьому поліцейські зазначили, що про крадіжку дізналися з соцмереж, виявивши там відповідне відео. 17 березня обох правопорушників затримали. Наразі вони перебувають в одному територіальних відділів поліції Львова. Вирішується питання правової кваліфікації їхнього вчинку.

Скандалістку затримала поліція / Фото Поліції Львівської області

"Напарник" блогерки теж затриманий / Фото Поліції Львівської області

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