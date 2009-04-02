Скандальна вакцина

Україна намагатиметься передати скандальну індійську вакцину від кору та краснухи іншій державі.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили - термін придатності 8 мільйонів доз препарату завершується у вересні - відтак, у відомства є лише кілька місяців на переговори із представниками інших країн.Валерій Бідний (перший заступник міністра охорони здоров'я України): "Вакцина сьогодні зберігається, знаходиться на карантизації, постійно під контролем санітарно-епідеміологічної служби, оперативних штабів, тому ми постійно отримуємо звіт про зберігання вакцини, вона є на сьогодні якісною."Якщо інші країни світу не відреагують на пропозицію, то Україні доведеться знищити вакцину, отриману від ЮНІСЕФ у якості гуманітарної допомоги. У Мінохорониздоров’я визнають - утилізація препарату з діючим терміном придатності - винятковий випадок у світовій практиці, який може негативно позначиться на іміджі країни. Водночас медики сподіваються, що протягом кількох місяців їм таки вдасться довести українцям, що імунізація - справа корисна і безпечна. Вони продовжують наполягати - розслідування обставин смерті підлітка в Краматорську після вакцинації індійським препаратом довело, що летальний випадок не був пов’язаний із якістю вакцини, а став трагічним збігом обставин.