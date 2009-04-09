Скандальна відставка

Керівник Антитерористичного відділу подав у відставку.

Дитяча помилка досвідченого керівника підрозділу Скотленд-Ярду коштувала йому займаної посади. На нараді у британського прем’єра, заступник начальника поліції Боб Квік випадково розкрив для ЗМІ деталі секретної антитерористичної операції. Чільник підрозділу дозволив журналістам сфотографувати секретний документ, затиснувши його під пахвою лицевою стороною назовні.Документ містив інформацію про місце та час операції, в тому числі імена правоохоронців залучених до рейду. В результаті, антитерористичну операцію довелося проводити швидше, в екстреному порядку. До прикрого випадку, Квік зажив репутації відповідального та висококваліфікованого співробітника.До словами, попри вимушене пришвидшення антитерористичної операції, вона виявилася успішною. Внаслідок, проведених в Манчестері, Ліверпулі та графстві Ланкашир рейдів, поліція затримала 12 осіб.