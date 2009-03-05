Скандальне "Євробачення"

Пісенний конкурс "Євробачення-2009" увійде в історію як найскандальніше шоу.

До самого конкурсу лише 2 місяці, а пристрасті наростають. Скандал щодо відбору учасників від України триває. Після оголошення списку виконавців, які поборються за путівку до Москви, продюсери Анастасії Приходько не побачили її у числі 15 щасливчиків. За їхніми словами, був порушений принцип голосування журі, бо до фіналу потрапили не найталановитіші. Оргкомітет відбору в свою чергу наполягає на низці порушень з боку виконавиці щодо виконання регламенту.Переможниця російської "Фабрики зірок - 7", киянка Анастасія Приходько подала до суду на оргкомітет конкурсу. Шевченківський районний суд міста Києва виніс ухвалу про зупинення будь-яких дій щодо подальших кроків оргкомітету національного відбору до винесення постанови. Фінал національного відбору запланований на 8 березня. Часу залишається зовсім мало.Роман Недзельський (член журі): "Є два шляхи виходу з цього тупика – апеляція, другий шлях – це система, за якою минулого року Ані Лорак поїхала на "Євробачення", коли будуть анульовані усі результати".Вже 16 березня у Москві зберуться усі представники країн-учасників. Маємо надію, що там побачимо і Україну.