Скандальне затримання митника переросло у відкрите протистояння уряду та СБУ.

Депутати викликали першого заступника голови СБУ Валерія Хорошковського на килим - розповісти про вчорашнє затримання заступника начальника відділу енергетичної митниці державної митної служби Тараса Шепітько. У блоці Тимошенко з подачі самої прем’єрки звинуватили Службу безпеки у репресіях проти енергетичної митниці та "Нафтогазу". Мовляв, Шепітько затримали через те, що він не захотів розмитнювати 11 мільярдів кубометрів газу для "Росукренерго", а натомість розмитнив цей газ для "Нафтогазу". Сама ж Тимошенко переконана - за всім цим стоїть Президент.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Цю людину митники примушували розмитнювати газ на "Росукренерго", по суті продовжуючи суцільну корупцію. Зрозуміло, що все це робилося СБУ під тиском СП. Не виключаю, що без прямих команд Президента таке би не відбулося".У Службі безпеки тим часом в незаконних оборудках з газом звинувачують уряд і "Нафтогаз". Зокрема, 21 січня і 5 лютого між "Газпромом" і "Нафтогазом" 4 рази перераховувалася сума в 1,7 мільярдів доларів - таким чином купувався український газ, якого не існувало в сховищах - каже Хорошковський.Валерій Хорошковський (перший заступник голови СБУ): "Слідче управління 2 березня порушило кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном. а саме - 6 млрд. кубометрів газу на суму 7 мільярдів гривень шляхом зловживання службовим становищем працівників НАК "Нафтогазу".Незаконно привласнений газ є "транзитним газом, який "Газпром" продав RosUkrEnergo - пояснив Хорошковський. Він також повідомив що в рамках розслідування кримінальної справи і був затриманий співучасник злочину Шепітько - йому інкримінують зловживання службовим становищем.