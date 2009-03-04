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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Скандальне затримання

20:35, 4 березня 2009 231

Скандальне затримання митника переросло у відкрите протистояння уряду та СБУ.

Вранці народні депутати викликали на килим першого заступника голови СБУ Валерія Хорошковського, аби той розповів про учорашнє затримання заступника начальника відділу енергетичної митниці державної митної служби Тараса Шепітько. Посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем під час розмитнення для "Нафтогазу" 11 мільярдів кубометрів газу, що зберігався у сховищах. Сам Хорошковський, будучи ще керівником митниці відмовився це робити, хоча на цьому особисто наполягала прем’єр Юлія Тимошенко. Відтак, тепер СБУ взялася за посадовців, які таки наважилися розмитнити цей газ. Валерій Хорошковський (перший заступник голови СБУ): "Слідче управління 2 березня порушило кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном. А саме - 6 млрд. кубометрів газу на суму 7 мільярдів гривень шляхом зловживання службовим становищем працівників НАК "Нафтогазу".В СБУ наполягають - незаконно привласнений газ є "транзитним газом, який "Газпром" продав RosUkrEnergo. Відтак, відомство звинуватило уряд і "Нафтогаз" в незаконних оборудках з газом. У відповідь БЮТівці з подачі самої прем’єрки звинуватили Службу безпеки у репресіях проти енергетичної митниці та "Нафтогазу". Сама ж Тимошенко переконана - за всім цим стоїть Президент. Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Цю людину митники примушували розмитнювати газ на RosUkrEnergo, по суті продовжуючи суцільну корупцію. Зрозуміло, що все це робилося СБУ під тиском Секретаріату Президента. Не виключаю, що без прямих команд президента таке би не відбулося."Натомість Президент Віктор Ющенко повністю підтримав дії співробітників СБУ. Речниця Глави держави заявила - працівники Служби безпеки, які порушили і розслідують кримінальну справу, вчинили правильно. Ірина Ванникова (прес-секретар Президента): "Дії співробітників СБУ достатньо жорсткі, як того і вимагають обставини цієї справи. Президент категорично не сприймає увесь політичний галас, який здійнявся навколо цієї справи і дій СБУ. Усі гучні заяви - сигнал суспільству про те, чиї корисливі інтереси зачепили дії співробітників Служби безпеки."Речниця Президента також повідомила, що керівництво СБУ постійно тримає Президента в курсі всіх обставин цієї справи. Глава держави особисто контролює хід розслідування. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 березня 2009
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