Скандальне затримання

В Україні затримали 2 молдаван, причетних до зіткнень у Кишиневі.

В аеропорту Одеси затримано двох громадян Молдови, причетних до організації масових заворушень у Кишиневі. Затримані Габріел Статі та Аурен Марінеску розшукуються правоохоронними органами Молдови також за спробу насильницького захоплення державної влади в країні - повідомили у прес-службу Генпрокуратури України. Зараз правоохоронне відомство розглядає запит про видачу затриманих молдовським органам.Тим часом через події в Молдові Міністерство внутрішніх справ України посилило охорону українсько-молдовського кордону. Про це заявив головний міліціонер Юрій Луценко. Зі слів Міністра, правоохоронці побоюються переходу в Україну збройних екстремістів.У вівторок, нагадаємо, демонстранти, які протестують проти фальсифікації результатів парламентських виборів, атакували Адміністрацію Президента Молдови та будівлю парламенту. Молдовська Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом підготовки державного перевороту. Правоохоронці затримали близько 200 учасників акції. Керівництв Молдови звинуватило у причетності до масових заворушень Бухарест і оголосило румунського посла персоною нон-грата.