Скандальні слухання
Фінансові ринки 15:25, 9 березня 2009 197
Слухання у справі про екстрадицію російського торговця зброєю у Сполучені Штати у суді Таїланду можуть закінчитися вже цього місяця.
Про це повідомив суддя кримінального суду Бангкока. Віктора Бута заарештували у Таїланді рік тому за звинуваченням у контрабанді зброї. Американська влада, зокрема, підозрює його в організації постачання зброї колумбійським повстанцям.Засідання з питань екстрадиції Бута з Таїланду до США заплановані на 17 та 18 березня, після цього суддя зможе призначити дату оголошення вироку. У США, зазначимо, російському підприємцю загрожує довічне ув'язнення. Віктор Бут усі звинувачення на свою адресу категорично відкидає.
Джерело: 24 Канал
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