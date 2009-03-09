Скандальні слухання

Слухання у справі про екстрадицію російського торговця зброєю у Сполучені Штати у суді Таїланду можуть закінчитися вже цього місяця.

Про це повідомив суддя кримінального суду Бангкока. Віктора Бута заарештували у Таїланді рік тому за звинуваченням у контрабанді зброї. Американська влада, зокрема, підозрює його в організації постачання зброї колумбійським повстанцям.Засідання з питань екстрадиції Бута з Таїланду до США заплановані на 17 та 18 березня, після цього суддя зможе призначити дату оголошення вироку. У США, зазначимо, російському підприємцю загрожує довічне ув'язнення. Віктор Бут усі звинувачення на свою адресу категорично відкидає.