У свіжому випуску "Є питання" за 9 вересня – Джо Байден не тільки пообіцяв у разі своєї перемоги у президентських виборах США надати Україні зброю. Він також має природній талант переконувати українських президентів уважніше придивитися до українських генеральних прокурорів.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Новим заступником генерального прокурора України Ірини Венедіктової може стати Максим Якубовський. Колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак сказав, що криється за новим призначенням. Народний депутат фракції "Голос" Андрій Осадчук сказав, чи піднімалось питання про призначення скандальних прокурорів на Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Дивтіься повний випуск програми "Є питання" на 24 каналі: