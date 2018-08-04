Скандальний епізод, за який Фонсека вилаяв Хацкевича після матчу "Динамо" – "Шахтар": відео
В мережі з'явилося відео, на якому головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич відкинув м'яч в матчі проти "Шахтаря", замість того, щоб повернути його Олегу Данченку.
Після поєдинку Хацкевич повідомив, що почув "багато нового про себе" від головного тренера "гірників" Паулу Фонсеки. Португальський фахівець спростував факт словесної перепалки.
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Зазначимо, що епізод не потрапив у відео-трансляцію матчу на телеканалі "2+2".
Нагадаємо, що "Динамо" мінімально перемогло "Шахтар" у третьому турі УПЛ завдяки голу Вербіча.
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Джерело: 24 Канал
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