Лише протягом останнього місяця компанія підтримала ініціативу першої леді країни і перерахувала кошти на закупівлю 5 реанімобілів. Крім того, власним коштом OKKO відновлює навчальні заклади на Київщині, які зазнали руйнувань внаслідок бойових дій.

Реанімобілі для медиків

Швидкі класу С, до закупівлі яких долучилася мережа, будуть обладнані всім необхідним, щоб допомогти медикам доправити до лікарні важкопоранених. Зокрема:

кисневими балонами,

кардіомоніторами,

дефібриляторами,

електрокардіографами,

апаратами штучної вентиляції легень.



OKKO допомагає в закупівлі машин швидкої допомоги / Фото OKKO

Компанія OKKO відновлює навчальні заклади

Крім того, у липні компанія підключилася до відновлення ліцею в Гостомелі. Наразі майже 50% відновлювальних робіт виконано. Повна заміна пошкодженої покрівлі, відновлення фрагментів фасаду, в процесі – заміна вікон та склопакетів, дверей, внутрішні роботи, приводиться до ладу і система опалення.

Компанія OKKO працює над відбудовою закладів освіти / Фото OKKO

Роботи тривають також і у загальноосвітній школі села Розважів та у Бобрицькій гімназії (Київська область). Більшість ремонтних робіт планується завершити до початку нового навчального року. На відбудову закладів компанія виділила 40 мільйонів гривень.

Відбудова українських шкіл за підтримки OKKO / Фото OKKO

Обсяги допомоги ростуть навіть не від місяця в місяць, а з дня в день. Стартували ми фактично з початку березня – почали безкоштовно годувати на своїх АЗК захисників та захисниць у гарячих точках. Продовжуємо пригощати і зараз. Так, наприклад, на сьогодні це вже понад 207 тисяч хот-догів та 350 тисяч гарячих напоїв,

– коментує керівник департаменту корпоративних комунікацій мережі ОККО Ярослава Полякова.

"До того ж ми співпрацюємо з "Повернись живим" – закриваємо потреби фонду у пальному. Допомагаємо пальним волонтерам, які займаються евакуацією, доставкою гуманітарних вантажів. Надали 220 тисяч літрів пального для потреб відновлення інфраструктури Чернігова та низки постраждалих міст Київської області – Ірпеня, Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Бородянки. За попередніми підрахунками, загальний розмір допомоги на підтримку захисників України та потерпілих від війни, наданої за сприяння нашої компанії, склав вже понад 120 мільйонів гривень", – додала Ярослава Полякова.