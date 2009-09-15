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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Скарга в СОТ

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      Китай обурений введенням мита на автошини з боку США.

      Китай має намір поскаржитись у Світову Організацію Торгівлі на Сполучені Штати, які ввели захисне мито на автомобільні шини китайського виробництва. Офіційний Пекін вважає, що такий протекціонізм є безпідставним і лише шкодить торговельним відносинам обох країн. Повідомляє агентство “Синьхуа”.Нагадаємо, мито на ввезення автомобільних шин з Піднебесної США ввели 11 вересня. Китайська сторона оперативно відреагувала і вже на наступний день висловила серйозне невдоволення такими діями. Окрім того, Пекін ініціював антидемпінгове розслідування щодо американської автомобільної продукції і м'яса бройлерів, що імпортуються зі Сполучених Штатів.
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      Новини за 15 вересня 2009
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