Скасування санкцій

Євросоюз може скасувати санкції проти Білорусі через 9 місяців.

Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Брюсселі продовжили мораторій на дію санкцій ще на 9 місяців. Після цього терміну обмеження можуть взагалі скасувати. Однак, Рада ЄС зберігає за собою право відновити дію санкцій у залежності від дій білоруської влади у сфері демократії та прав людини.Тож, білоруські посадовці, зокрема і президент Алєксандр Лукашенко, наразі зможуть їздити до Європи. Джерела у дипломатичних кругах кажуть, що, відмовившись від заборони на в’їзд, Євросоюз хоче зберегти свій вплив на Мінськ та зменшити його залежність від Москви.Водночас глави МЗС держав ЄС зазначили, що Білорусь ще не досягнула належного рівня демократії, і тому вирішили продовжити ще на рік інші обмеження проти Мінська, зокрема ембарго на постачання зброї.Санкції Брюсселя проти білоруського керівництва були запроваджені після президентських виборів 2006 року, які не відповідали нормам демократії. В’їзд до Європи заборонили 4 десяткам високопосадовців Білорусі. У жовтні минулого року глави МЗС країн Євросоюзу вирішили призупинити дію санкцій.