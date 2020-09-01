Доходи Державного бюджету України за 8 місяців 2020 року впали майже на 4% й не дотягують до плану. Однак самі надходження до скарбниці країни перевищують рівень минулого року.

Відтак доходи державного бюджету України від січня до серпня 2020 року складають на 20 мільярдів гривень менше планових доходів. Тобто 688,6 мільярда гривень загалом. Про це повідомили у Державній казначейській службі України.

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За їхніми даними, доходи держбюджету за 8 місяців 2020 року були на 2,5% вищими, ніж торік. Тобто вони становили 671, 8 мільярда гривень.

Доходи у серпні – липні

Доходи державного бюджету України в серпні 2020 року склали 100,2 млрд гривень. Тобто:

на 15,2% більше плану;

на 14,8% більше рівня минулого року, коли вони становили 87,7 мільярда гривень.

Водночас сума грошей на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 серпня становить 45,7 мільярда гривень. За липень – 51,7 мільярда гривень.