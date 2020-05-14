Скільки в Україні мільйонерів та яку суму податків вони мають заплатити

В Україні триває декларація доходів громадян за 2019 рік. Поки ж було подано понад 200 тисяч декларацій.

Загальна сума задекларованого доходу склала 32,1 мільярда гривень. Відтак з них українці мають сплатити 871 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб, і ще майже 120 мільйонів гривень військового збору. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

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Скільки українців отримали понад мільйон гривень доходу за рік

Доходи в сумі понад 1 мільйон гривень задекларували 3150 громадян. Вони мають сплатити 393 мільйони гривень податку та понад 47 мільйонів гривень військового збору.

Важливо! Мова йде про осіб, які отримали понад один мільйон гривень прибутку у 2019 році, а не осіб, чиї статки оцінюються в понад мільйон гривень. Відтак кількість мільйонерів в Україні може бути іншою.

Де в Україні живе найбільше мільйонерів

Найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон гривень та вже подали декларації – у Києві – майже 1,2 тисячі осіб. Харківська та Дніпропетровська області мають 278 та 270 мільйонерів відповідно.

Варто відзначити, що ці дані – згідно з деклараціями, які подали протягом січня – квітня 2020 року. Кампанію декларування доходів, отриманих у 2019 році, продовжили до 1 липня 2020 року. Останній день подання декларації про майновий стан і доходи – 30 червня 2020 року.