Левова частка опитаних хочуть, аби постійним місцем проживання їхніх дітей та онуків була саме Україна. Таку думку поділяє аж 71% опитаних.

Натомість 16% хотіли б, щоб їхні нащадки шукали кращої долі на чужині. Про це свідчать результати вересневого опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Результати опитування

71% опитаних прагнуть, аби їхні діти та онуки жили в Україні;

16% – мають протилежну думку;

61% українців хотіли б щоб їхні нащадки продовжували жити у рідному місті чи селі;

третина респондентів проти цього.

Цікаво, що мешканці сіл відносно частіше виступають, за те, щоб наступне покоління залишалося в Україні, попри це вони відносно більше за те, щоб їхні діти та онуки змінили місце проживання,

– мовиться у повідомленні.

Натомість в обласних центрах спостерігається цілком протилежна ситуація.

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Зверніть увагу! Опитування проводили протягом 19 – 22 вересня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. За допомогою телефонного інтерв'ю опитали 5 000 респондентів віком від 18 років і старші. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 1,4%.