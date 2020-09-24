Скільки відсотків українців хочуть, щоб їхні діти та внуки жили на батьківщині
Левова частка опитаних хочуть, аби постійним місцем проживання їхніх дітей та онуків була саме Україна. Таку думку поділяє аж 71% опитаних.
Натомість 16% хотіли б, щоб їхні нащадки шукали кращої долі на чужині. Про це свідчать результати вересневого опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Важливо Скільки українців вірять у покращення життя після місцевих виборів
Результати опитування
- 71% опитаних прагнуть, аби їхні діти та онуки жили в Україні;
- 16% – мають протилежну думку;
- 61% українців хотіли б щоб їхні нащадки продовжували жити у рідному місті чи селі;
- третина респондентів проти цього.
Цікаво, що мешканці сіл відносно частіше виступають, за те, щоб наступне покоління залишалося в Україні, попри це вони відносно більше за те, щоб їхні діти та онуки змінили місце проживання,
– мовиться у повідомленні.
Натомість в обласних центрах спостерігається цілком протилежна ситуація.
Цікаво На що українці витрачають найбільше грошей: статистика